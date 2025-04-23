Yeni Yol Parti'li Elif Esen, Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadelede Meclis'i Göreve Çağırdı

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) göreve çağırdı. Esen, "Bağımlılık değil, bağ kuran bir toplum için TBMM'yi göreve çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bağlılık ve Toplum Üzerine Vurgular

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkenin dört bir yanından gelen bağımlı çocukların aileleri, sağlık profesyonelleri, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarıyla bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Türkiye'de çocukların madde ile tanışma yaşının 9 olduğunu belirten Esen, bu durumun halk sağlığı sorunu, güvenlik meselesi ve insan hakları ihlali olarak değerlendirildiğini dile getirdi. Çocukları uyuşturucudan korumak adına sağlıklı dopamin kanalları oluşturulması gerektiğini vurgulayan Esen, her çocuğun fiziksel aktivite ve spor imkânlarına ücretsiz ve düzenli bir şekilde erişimini sağlamanın önemine değindi.

Öneriler ve Tedavi Süreleri

“Bağımlılık değil, bağ kuran bir toplum için TBMM'yi göreve çağırıyoruz” sözlerine ek olarak, Esen, uyuşturucu ile mücadelede ideal tedavi süresinin 3 yıl olduğunu dile getirdi. Toplantıya katılan annelerin en çok "yalnızlık" duygusundan yakındığını ifade eden Esen, bu konuda çeşitli önlemler önerdi.

Esen, ayrıca şu önerilerde bulundu:

Uyuşturucu satıcı kanallarının kökünü kurutacak emniyet tedbirleri alınmalı.

Toplumun röntgenini çekip, riskli bireyleri takip edebilecek 'mahalle sosyal hizmet birimleri' kurulmalı.

kurulmalı. Özellikle gebelikte madde kullanımını izleyen ve müdahale eden önleyici ekipler oluşturulmalı.

Maddeden temizlenmiş gençlerin hayata tutunmasını sağlamak için eğitim, iş ve sosyal hayat becerilerini destekleyecek çok paydaşlı projeler geliştirilmelidir.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bağımlılığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bağımlılığa ilişkin açıklamalarda bulundu.