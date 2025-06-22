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Yeni Yol Partisi, ABD'nin İran'a Hava Saldırısını Kınadı

Yeni Yol Partisi, ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi ve bağımlılıkla mücadelede somut öneriler sundu.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 15:00
Yeni Yol Partisi, ABD'nin İran'a Hava Saldırısını Kınadı

Yeni Yol Partisi, ABD'nin İran'a Hava Saldırısını Kınadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına yönelik sert bir tepki gösterdi. Arıkan, bu saldırıyı "özgürlük ve adalet mücadelesine karşı bir saldırı" olarak nitelendirdi ve "Bu kirli planları görüyor ve lanetliyoruz"

Uyuşturucu ile Mücadele Zirvesi ve Çalıştayı

Yeni Yol Partisi, DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri tarafından düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Zirvesi ve Çalıştayı" kapsamında konuşan Arıkan, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının "küresel bir planın parçası" olduğunu ifade etti. Bu saldırıların masumların sesini kısmak ve coğrafyayı teslim almak amacı taşıdığını belirtiyordu.

Arıkan, Türkiye’de bağımlılık sorununun giderek arttığını vurguladı ve Türkiye'nin, Afganistan, İran, Rusya ve Pakistan'dan gelen uyuşturucuların hem yayıldığı hem de Avrupa'ya transfer edildiği bir güzergâh haline geldiğini iddia etti. "Devletin uyuşturucuyla mücadelede daha etkin rol alması gerektiğini" dile getiren Arıkan, her ilde AMATEM ve ÇEMATEM Rehabilitasyon Merkezleri açılması gerektiğini önerdi.

Gelecek Partisi ve DEVA’nın Tepkileri

Ahmet Davutoğlu, ABD'nin saldırısını kınayarak, bu saldırının zamanlamasının dikkat çekici olduğunu söyledi. "Türkiye'nin uyuşturucuda artık transit ülke değil, pazar ülke haline geldiğini" söyleyen Davutoğlu, uyuşturucu baronlarının kamu düzenini tehdit ettiğini belirtti.

Ali Babacan da ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi. Babacan, uyuşturucunun toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, bağımlılıkla mücadelenin uzun soluklu bir devlet politikası ile mümkün olacağını savundu. "Bağımlılığın kök nedenleriyle mücadele edilmelidir" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele ve Yeni Yol Partisi’nin Çabaları

Yeni Yol Partisi, TBMM'de bağımlılıkla mücadele konusunu gündemde tutmak için bu hafta 24 maddelik kanun teklifi ve 103 soru önergesi ile 3 araştırma önergesi vermeyi planlıyor. Partinin bu çabaları, bağımlılık sorununa daha fazla dikkat çekmeyi amaçlıyor.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisi, madde bağımlılığıyla mücadelede...

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisi, madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık yaratmak ve somut öneriler sunmak üzere "Uyuşturucu ile Mücadele Zirvesi ve Çalıştayı" düzenledi. Bir otelde düzenlenen çalıştaya, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sol 2), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (solda), Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sol 3) ve eşi Sare Davutoğlu (sağ 2) katıldı.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisi, madde bağımlılığıyla mücadelede...

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisi, madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık yaratmak ve somut öneriler sunmak üzere "Uyuşturucu ile Mücadele Zirvesi ve Çalıştayı" düzenledi. Bir otelde düzenlenen çalıştaya, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sol 2), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (solda), Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sol 3) ve eşi Sare Davutoğlu (sağ 2) katıldı.

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