Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı: Gazze, Ateşkes ve İsrail Eleştirileri

Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı yapıldı. Toplantıda, İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan yaşadıklarını anlattı. Ardından üç partinin genel başkanları gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Değerlendirmesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'nin tüm eşitsizliklere rağmen iki yıl boyunca direndiğini ve İsrail karşısında tek bir an diz çökmediğini vurguladı. Arıkan, Filistinli direnişçilerin ilk günden itibaren bölge ülkelerinden beklediği insani ve siyasi desteği göremediğini, bölge ülkelerinin Filistin'e "yiyecek, giyecek, sargı bezi ve yara bandı göndermenin ötesine geçemediğini" söyledi.

İki yılın ardından varılan ateşkes sürecini değerlendiren Arıkan, ateşkesin barış olmadığını, işgalin ve zulmün bittiği anlamına gelmediğini belirtti. Gazze Şeridi'ne çizilen sınırların renklerle değiştirilmesinin işgali sonlandırmayacağına dikkat çekti ve meselenin sadece Netanyahu olmadığını, İsrail işgalinin 77 yıldır devam ettiğini hatırlattı.

"İşgal, katliam, soykırım, savaş suçlarının faturasını sadece Netanyahu'ya kesip işgalci İsrail'i görmezden gelmek tam da siyonizmin arzu ettiği şeydir. İsrail en başından beri, ilk günden beri çocuk katilidir. İsrail, en başından beri soykırımcıdır. İsrail, bölgede barışa ve huzura en büyük tehdittir ve üstüne basa basa söylüyorum, Filistin halkının yanında olmanın yolu Filistin'i tanımak kadar İsrail'i tanımamaktan geçer."

Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump'ı barış elçisi gibi göstermenin "dünyanın şahit olup olabileceği en büyük sahtekarlıklardan biri" olduğunu söyledi ve iktidara şu uyarıda bulundu: "İbrahim Anlaşmaları'nı bölgeye dikte ettirme anlamına gelen hiçbir adımı kabul etmeyin. 'Bölge yakında harika bir yer olacak' denilerek bölgenin yeni bir cehenneme dönüştürülmesine müsaade etmeyin. Gazzelilerin 'gönüllü yer değiştirme programı' adı altında zorla tehcir edilme planlarına engel olun, bunlara müsaade etmeyin."

Ayrıca Arıkan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek açıklanan enflasyon rakamları ile sokaktaki enflasyon arasındaki farkı vurguladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Değerlendirmesi

Ahmet Davutoğlu, Donald Trump'ın İsrail Parlamentosu'nda yaptığı konuşmanın zihniyetini ve stratejik hedeflerini ortaya koyduğunu söyledi. Davutoğlu, konuşmadan çıkardığı sonuçları şu başlıklar halinde sıraladı: "Siyonizm hedefine sadakat", "Uluslararası Ceza Mahkemesinde soykırım suçu ile yargılanan bir katili temize çıkarma", "soykırım işbirlikçiliğinin açık itirafı", "BM kararlarını yok sayma".

Davutoğlu, Trump'ın sonraki hedefinin Abraham Anlaşması üzerinden İsrail'i Arap ve Müslüman ülkelerle uzlaştırıp İsrail'i bölgenin ABD uzantısı egemen gücü haline getirmek olduğunu, ayrıca yeniden inşanın maliyetini Arap ve Müslüman ülkelere yüklediğini kaydetti. Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ni "bir soykırımı örtme adına sergilenen tiyatro" olarak nitelendirerek, "Tek tesellimiz Filistin halkının acılarına ve ambargoya bir süreliğine ara verilmiş olması." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Değerlendirmesi

Ali Babacan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nda Filistin davasının meşruiyetinin temel referansı olan 242 ve 338 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapılmadığını ve metinde "işgal" ifadesinin yer almadığını belirtti. Ayrıca iki devletli çözüme ve Doğu Kudüs'teki Filistin haklarına atıf bulunmadığını kaydetti.

Babacan, "İsrail askerleri Gazze'den kısmen geri çekilmiştir. Ateşkes sonrası işgal etmeye devam edeceği, Gazze topraklarından muhtemelen hiçbir zaman çıkmamanın da planlarını çoktan yapmış durumdalar. Hukuken Filistin yönetimi altında olması gereken Gazze'nin yönetimi İsrail ve uluslararası güçler arasında paylaştırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin meselesiyle ilgili son 10 yılda defalarca masalar kurulduğunu ancak ardından bombaların yeniden yağdığını anımsatan Babacan, "Hepimiz biliyoruz ki tam 2 yıldır İsrail'in işlediği suçların en önemli destekçisi ABD yönetimleri olmuştur. İşte tam da bu yüzden Türkiye'nin üzerine düşen Trump'ın kefilliğine soyunmak değil süreci uluslararası garanti mekanizmalarıyla sağlam bir zeminde yürütmektir. İsrail'in yeniden saldırıya kalkışmaması için uluslararası yaptırımların da bir an önce devreye sokulması gerekir." ifadelerini kullandı.

