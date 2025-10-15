Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı: Gazze, Ateşkes ve İsrail Eleştirileri

Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısında Mahmut Arıkan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Gazze, ateşkes ve İsrail politikalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 13:09
Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı: Gazze, Ateşkes ve İsrail Eleştirileri

Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı yapıldı. Toplantıda, İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan yaşadıklarını anlattı. Ardından üç partinin genel başkanları gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Değerlendirmesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'nin tüm eşitsizliklere rağmen iki yıl boyunca direndiğini ve İsrail karşısında tek bir an diz çökmediğini vurguladı. Arıkan, Filistinli direnişçilerin ilk günden itibaren bölge ülkelerinden beklediği insani ve siyasi desteği göremediğini, bölge ülkelerinin Filistin'e "yiyecek, giyecek, sargı bezi ve yara bandı göndermenin ötesine geçemediğini" söyledi.

İki yılın ardından varılan ateşkes sürecini değerlendiren Arıkan, ateşkesin barış olmadığını, işgalin ve zulmün bittiği anlamına gelmediğini belirtti. Gazze Şeridi'ne çizilen sınırların renklerle değiştirilmesinin işgali sonlandırmayacağına dikkat çekti ve meselenin sadece Netanyahu olmadığını, İsrail işgalinin 77 yıldır devam ettiğini hatırlattı.

"İşgal, katliam, soykırım, savaş suçlarının faturasını sadece Netanyahu'ya kesip işgalci İsrail'i görmezden gelmek tam da siyonizmin arzu ettiği şeydir. İsrail en başından beri, ilk günden beri çocuk katilidir. İsrail, en başından beri soykırımcıdır. İsrail, bölgede barışa ve huzura en büyük tehdittir ve üstüne basa basa söylüyorum, Filistin halkının yanında olmanın yolu Filistin'i tanımak kadar İsrail'i tanımamaktan geçer."

Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump'ı barış elçisi gibi göstermenin "dünyanın şahit olup olabileceği en büyük sahtekarlıklardan biri" olduğunu söyledi ve iktidara şu uyarıda bulundu: "İbrahim Anlaşmaları'nı bölgeye dikte ettirme anlamına gelen hiçbir adımı kabul etmeyin. 'Bölge yakında harika bir yer olacak' denilerek bölgenin yeni bir cehenneme dönüştürülmesine müsaade etmeyin. Gazzelilerin 'gönüllü yer değiştirme programı' adı altında zorla tehcir edilme planlarına engel olun, bunlara müsaade etmeyin."

Ayrıca Arıkan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek açıklanan enflasyon rakamları ile sokaktaki enflasyon arasındaki farkı vurguladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Değerlendirmesi

Ahmet Davutoğlu, Donald Trump'ın İsrail Parlamentosu'nda yaptığı konuşmanın zihniyetini ve stratejik hedeflerini ortaya koyduğunu söyledi. Davutoğlu, konuşmadan çıkardığı sonuçları şu başlıklar halinde sıraladı: "Siyonizm hedefine sadakat", "Uluslararası Ceza Mahkemesinde soykırım suçu ile yargılanan bir katili temize çıkarma", "soykırım işbirlikçiliğinin açık itirafı", "BM kararlarını yok sayma".

Davutoğlu, Trump'ın sonraki hedefinin Abraham Anlaşması üzerinden İsrail'i Arap ve Müslüman ülkelerle uzlaştırıp İsrail'i bölgenin ABD uzantısı egemen gücü haline getirmek olduğunu, ayrıca yeniden inşanın maliyetini Arap ve Müslüman ülkelere yüklediğini kaydetti. Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ni "bir soykırımı örtme adına sergilenen tiyatro" olarak nitelendirerek, "Tek tesellimiz Filistin halkının acılarına ve ambargoya bir süreliğine ara verilmiş olması." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Değerlendirmesi

Ali Babacan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nda Filistin davasının meşruiyetinin temel referansı olan 242 ve 338 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapılmadığını ve metinde "işgal" ifadesinin yer almadığını belirtti. Ayrıca iki devletli çözüme ve Doğu Kudüs'teki Filistin haklarına atıf bulunmadığını kaydetti.

Babacan, "İsrail askerleri Gazze'den kısmen geri çekilmiştir. Ateşkes sonrası işgal etmeye devam edeceği, Gazze topraklarından muhtemelen hiçbir zaman çıkmamanın da planlarını çoktan yapmış durumdalar. Hukuken Filistin yönetimi altında olması gereken Gazze'nin yönetimi İsrail ve uluslararası güçler arasında paylaştırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin meselesiyle ilgili son 10 yılda defalarca masalar kurulduğunu ancak ardından bombaların yeniden yağdığını anımsatan Babacan, "Hepimiz biliyoruz ki tam 2 yıldır İsrail'in işlediği suçların en önemli destekçisi ABD yönetimleri olmuştur. İşte tam da bu yüzden Türkiye'nin üzerine düşen Trump'ın kefilliğine soyunmak değil süreci uluslararası garanti mekanizmalarıyla sağlam bir zeminde yürütmektir. İsrail'in yeniden saldırıya kalkışmaması için uluslararası yaptırımların da bir an önce devreye sokulması gerekir." ifadelerini kullandı.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı yapıldı.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı yapıldı.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı: Gazze, Ateşkes ve İsrail Eleştirileri
2
Amasya'dan Ardahan'a 'Kitap Köprüsü': Öğrenciler Kitap ve Kırtasiye Bağışladı
3
Ankara OSTİM'de İş Yerinde Yangın Söndürüldü
4
Edirne'de Yapay Zeka ve Geleceğin Eğitimi: 16. Uluslararası Balkan Kongresi Başladı
5
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
6
Türk Teknoloji Şirketleri Dubai GITEX'te İhracat Fırsatlarını Büyütüyor
7
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor