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Yeni Zelanda, Cook Adaları Pasaport Talebini Reddetti

Yeni Zelanda, Cook Adaları vatandaşlarının pasaport çıkarma talebini 'bağımsız olmadıkları' gerekçesiyle geri çevirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:12
Yeni Zelanda, Cook Adaları Pasaport Talebini Reddetti

Yeni Zelanda'dan Cook Adaları'na Pasaport Reddi

Yeni Zelanda, Cook Adaları vatandaşlarının pasaport çıkarma önerisini 'bağımsız olmadığı' gerekçesiyle reddetti. 1News'un haberine göre, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Cook Adaları Başbakanı Mark Brown'un pasaport talebini kabul etmedi.

Winston Peters'den Açıklama

Peters, ayrı bir pasaport ve vatandaşlığın yalnızca tam bağımsız ve egemen ülkelere sunulabileceğini ifade etti. İki ülke arasındaki ilişki değişikliklerinin referandumdan geçmesi gerektiğine dikkat çeken Peters, böyle bir durumda Cook Adaları vatandaşlarının Yeni Zelanda vatandaşlığı ile tam bağımsızlık arasında seçim yapacağını vurguladı.

Bağımsızlık İhtimali ve Yetersiz İstişare Eleştirileri

Peters, Cook Adaları'nın Yeni Zelanda'dan bağımsızlık kazanma isteği durumunda görüşmelere hazır olduklarını belirtti. Ancak bazı Cook Adaları vatandaşları, hükümetlerini bu konuda yeterli istişare yapmamakla eleştirirken, bazıları da Yeni Zelanda'daki sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının zarar görmesinden endişe duyuyor.

Yeni Zelanda ve Cook Adaları İlişkisi

Yeni Zelanda ve Cook Adaları arasındaki ilişki köklü bir geçmişe sahiptir. Cook Adalarının statüsü, Yeni Zelanda ile öz yönetime sahip 'özgür birliktelik' (free association) olarak tanımlanmaktadır. Egemen ve tam bağımsız bir devlet olmayan Cook Adaları, yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahip olup, Yeni Zelanda sınırları içinde ayrı bir hukuki kişilik taşımaktadır.

Cook Adaları halkı, Yeni Zelanda vatandaşlığına sahip olduklarından, Yeni Zelanda pasaportuyla seyahat edebilme hakkına da sahiptir.

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