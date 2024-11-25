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Yeni Zelanda'da 30'dan Fazla Pilot Balina Kurtarıldı

Yeni Zelanda'nın kuzey sahilinde, karaya vuran 30'dan fazla pilot balina, yüzlerce kişi tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:48
Yeni Zelanda'da 30'dan Fazla Pilot Balina Kurtarıldı

Yeni Zelanda'da Pilot Balina Kurtarma Operasyonu

Yeni Zelanda'nın kuzeyinde yer alan Ruakaka Plajı, geçtiğimiz günlerde kıyıya vuran 30'dan fazla pilot balina için yaşam kurtaran bir alana dönüştü. Balinaların kurtarılması, yüzlerce kişinin yardımıyla gerçekleşti.

Kurtarma Çabaları ve Tören

Yeni Zelanda Koruma Departmanı'nın Associated Press'e yaptığı açıklamaya göre, karaya vuran pilot balinalar, bölge sakinleri ve yaban hayatı koruma görevlileri tarafından sıkıştıkları yerlerden çıkarıldı. Ancak, 3 yetişkin ve 1 yavru balina hayatını kaybetti. Bu hayvanların, ülkenin yerli halkı Maoriler için taşıdığı kültürel önemin farkında olarak, ölenler için bir tören düzenlendi.

Devam Eden İzleme Çalışmaları

Kurtarma çalışmaları sonrasında, Koruma Departmanı'na ait bir ekip bölgeyi gözlemlemek üzere görevlendirildi. Amaç, balinaların bir daha kıyıya vurmadığından emin olmaktı. Departman sözcüsü Joel Lauterbach, bu canlılara yardım eden yüzlerce kişiye teşekkür ederek, insanların bu muhteşem hayvanlara gösterdiği ilgi ve şefkati “inanılmaz” olarak nitelendirdi.

Yeni Zelanda'da Kıyıya Vurma Olayları

Yeni Zelanda, balinaların en sık karaya vurduğu yerlerden biri olarak biliniyor. Ülkede 1840 yılından bu yana 5 binden fazla kıyıya vurma olayı kaydedilmiştir. 1918'de Chatham Adaları'nda meydana gelen ve yaklaşık 1000 balinanın kıyıya vurduğu olay, bu tür olayların en büyüğü olmuştur.

Nedenleri ve Coğrafi Etkiler

Balinaların karaya vurma nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, uzmanlar Yeni Zelanda'nın coğrafyası üzerinde duruyor. Ülkenin sığ, eğimli sahilleri ve çıkıntılı kıyı şeridi, yön bulmak için ekolokasyon kullanan pilot balinaların yönlerini şaşırmalarına sebep olabiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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