Yeni Zelanda'da Casusluk İtirafı: Asker 2 Yıl Hapse Çarptırıldı

Yeni Zelanda'da casusluk itirafı: Asker 2 yıl hapse mahkûm

Yargıç Kevin Riordan, eylemin göz ardı edilemeyeceğini söyledi

Yeni Zelanda'da casusluk suçlamasıyla yargılanan bir asker, duruşmada suçunu itiraf etmesinin ardından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Kevin Riordan, asker tarafından sızdırılan bilgilerin göreceli olarak basit ve zarar verme olasılığının düşük olduğunu ifade etti; ancak yargıç, bu eylemlerin yine de göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Mahkeme iddianamesine göre, söz konusu asker, kendisini 'yabancı ajan' olarak düşündüğü kişiye ülkenin 'hassas bilgilerini' teslim ettiğini itiraf etti. Bu bilgilerin arasında bazı askerlerin mal varlıkları kayıtları, üs haritaları, görüntüler ve telefon rehberleri yer aldığı belirtildi.

Askerin ordudan ihraç edildiği ve bunun ardından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Olay, ülke tarihindeki ilk casusluk suçlaması olarak da dosyalara geçti.

Davaya ilişkin süreç, Aralık 2019'dan beri devam ediyordu. Asker, Yeni Zelanda'nın Linton Askeri Kampı'ndaki askeri mahkemede 18 Ağustos'ta görülen duruşmada suçunu itiraf etti.

Askeri mahkeme iddianamesinde ayrıca, hakkında 'aşırı sağ gruplarla' bağlantılı olduğu iddiası bulunan zanlının, yakalandığında 2019'da Christchurch'teki cami saldırısına ait görüntüler ve saldırganın 'manifestosu' ile bulunduğu ifade edildi.