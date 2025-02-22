Yeni Zelanda'da Çin'in Tasman Denizi'nde Gerçek Mermiyle Tatbikatı

Yeni Zelanda, Çin'in Tasman Denizi'nde gerçek mermiyle tatbikat yaptığına dair endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:22
Yeni Zelanda'da Çin'in Tasman Denizi'nde Gerçek Mermiyle Tatbikatı

Yeni Zelanda Savunma Bakanı'ndan Açıklama

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins, Çin'e ait savaş gemilerinin Avustralya ve Yeni Zelanda arasında bulunan Tasman Denizi'nde ikinci kez gerçek mermiyle tatbikat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tatbikat Detayları

Collins, Çin savaş gemilerinin dün Tasman Denizi'ndeki uluslararası sularda yaptıkları tatbikatın detaylarını paylaştı. Bakan, Yeni Zelanda Kraliyet Donanması fırkateynindeki personelin, tatbikat sırasında gerçek mermilerin kullanıldığını gözlemlediğini ifade etti.

Avustralya'nın Tepkisi

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ise tatbikata ilişkin kaygılarını dile getirdi. Marles, "Dünkü endişe verici koşulların yaşanmaması için daha fazla bilgi sağlanmasını tercih ederdik," yorumunda bulundu.

Uluslararası Yasalara Uyulması

Tatbikatta gerçek mermiler kullanıldığına dair kesin bir bilginin olmadığını vurgulayan Marles, uyarının tatbikat öncesinde geldiğine dikkat çekerek, Çin'in uluslararası yasaları ihlal etmediğinin altını çizdi.

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