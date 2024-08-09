Yeniçağa Gölü'nde Alg Patlaması Rengi Değiştirdi

Yeniçağa Gölü'nde Alg Patlaması Yaşandı

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görüntüye kavuştu. İstanbul ve Ankara arasında uzanan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu güzergahında yer alan bu doğal alan, her yıl birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapmaktadır.

Oksijen Eksikliği Alg Patlamasına Neden Oldu

Mevsimsel sıcaklıklar nedeniyle gölün dip kısmında yeterli oksijenin bulunmaması, alg tabakasının su yüzeyine çıkarak gölün renginin değişmesine neden oldu. Dron ile havadan görüntülenen yeşil renk, gölün farklı bir görünüme bürünmesine sebep oldu.

Başkan Çağlar'dan Açıklamalar

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, bölgenin doğal zenginlikleri ve lokasyonu itibarıyla son derece önemli olduğuna dikkat çekti. "Gölümüzde her yıl binlerce göç eden kuş mola veriyor" diyen Çağlar, doğaseverlerin özellikle kuş gözlemi yapmak üzere bu bölgeyi sıkça ziyaret ettiğini ifade etti.

Başkan Çağlar, ayrıca şunları ekledi: "Gölümüz yılda bir kez renk değiştirir. Bu doğal bir döngüdür, şu anda göl turkuaz ve yeşil renklere büründü. Yeniçağa Gölü, doğanın bir lütfu. Gözlemde bulunmak isteyen herkesi buraya davet ediyorum; temiz havanın, güzel orman manzarasının tadını çıkarmak için bekliyoruz."

Bolu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün büyük kısmı, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görünüme büründü. Alg patlaması ile yeşile dönen göl yüzeyi havadan dronla görüntülendi.

Bolu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün büyük kısmı, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görünüme büründü. Alg patlaması ile yeşile dönen göl yüzeyi havadan dronla görüntülendi.

Bolu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün büyük kısmı, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görünüme büründü. Alg patlaması ile yeşile dönen göl yüzeyi havadan dronla görüntülendi.

Bolu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün büyük kısmı, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görünüme büründü. Alg patlaması ile yeşile dönen göl yüzeyi havadan dronla görüntülendi.

Bolu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün büyük kısmı, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görünüme büründü. Alg patlaması ile yeşile dönen göl yüzeyi havadan dronla görüntülendi.

Bolu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün büyük kısmı, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görünüme büründü. Alg patlaması ile yeşile dönen göl yüzeyi havadan dronla görüntülendi.

Bolu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün büyük kısmı, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görünüme büründü. Alg patlaması ile yeşile dönen göl yüzeyi havadan dronla görüntülendi.