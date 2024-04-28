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Yeniden Refah Partisi belediyeleri 'Ahlaklı Belediyecilik Protokolü'yle yola çıkacak! Erbakan detayları anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediyelerinde ahlaklı belediyecilik anlayışını benimseyerek sokak hayvanlarından uyuşturucuyla mücadeleye, istihdam alanlarının oluşturulmasından esnaf ve çiftçilere destek projelerine kadar geniş bir yelpazede uygulamalar yapacaklarını duyurdu

Yayın Tarihi: 28.04.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 15:27
Yeniden Refah Partisi belediyeleri 'Ahlaklı Belediyecilik Protokolü'yle yola çıkacak! Erbakan detayları anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin belediyelerinde etkili ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ederek toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşacaklarını açıkladı. Partisinin Belediye Başkanları Toplantısı öncesinde basına konuşan Erbakan, kazandıkları belediyelerin yönetiminde kullanılacak olan "Ahlaklı Belediyecilik Protokolü"nü detaylandırdı.

Erbakan'ın belirttiğine göre, protokol kapsamında belediyelerde yolsuzluğa kesinlikle izin verilmeyecek, tüm faaliyetler şeffaf bir şekilde yürütülecek ve rüşvete geçit verilmeyecek. Ayrıca, harcamalarda israf önlenerek belediye gelir-gider tabloları kamuoyuyla paylaşılacak ve gereksiz tören, temsil, ağırlama ve konaklama giderleri sıfırlanacak.

Ayrıca, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, uyuşturucuyla mücadele, LGBT projesiyle mücadele, istihdam alanlarının oluşturulması, esnaf ve çiftçilerin desteklenmesi gibi birçok konuda projeler geliştirilecek ve hayata geçirilecek adımlar atılacak.

Fatih Erbakan, belediyelerin yönetiminde etik ve adaletli bir anlayışla hizmet vereceklerini belirtirken, toplumsal refahı artırmak için kararlı bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Erbakan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle;

"Sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlarımızla ilgili özel çalışma yapılacak ve hiçbir belediyemizde sokakta yaşayan kimsesiz, yaşlı ve engellinin sahipsiz bırakılmasına müsaade edilmeyecek. Uyuşturucuyla mücadele edilecek ve gençlerimizin, sokaklarımızın, parklarımızın uyuşturucu tacirlerinden korunması için her türlü tedbir alınarak çalışma yapılacak. Nesillerimizi tehdit eden LGBT projesiyle en etkili şekilde mücadele edilecek, gençlerimizin, çocuklarımızın bu felaketten korunması için gerekli çalışmalar yürütülecek. Sokak hayvanlarının mümkün olduğu kadar sahiplendirilmesi, sahiplenilmeyen ve tehlike arz eden hayvanların da oluşturulacak yüksek standartlı barınaklarda veterinerler gözetiminde hayatlarına devam etmesi sağlanacak. Yeni istihdam alanları oluşturulacak. Esnaf ve çiftçilerimizi desteklemek için bütçe imkanları çerçevesinde projeler geliştirilecek."

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