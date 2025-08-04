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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Samsun'da Fındık Üreticileriyle Buluştu

Suat Kılıç, Samsun'da fındık üreticileriyle bir araya gelerek tarım politikalarını eleştirdi ve destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 16:32
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Samsun'da Fındık Üreticileriyle Buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Samsun'da Fındık Üreticileriyle Buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, fındık üreticileriyle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Yukarı Engiz Mahallesi'nde bulunan Sakine Çilesiz'in fındık tarlasına giden Kılıç, burada üreticilerle sohbet etti.

Kılıç, gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye'de köylerde yaşayanların oranının 25 yıl önceki %30'dan günümüzde %6'ya kadar gerilediğini belirtti. Hükümetin fındık üreticisinin beklentilerini karşılaması gerektiğini vurguladı.

Kılıç, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Orta Karadeniz, baştan sona kadar fındık rekoltesinin yarıya yakınını zirai don olayları nedeniyle kaybetti. Bu olay sadece fındık bahçelerini etkilemekle kalmadı; köylüyü de mağdur etti. Zirai donun zararlarını üreticinin karşılaması mümkün değildir. Devlet, köylünün yanında olmalıdır."

Fındık üreticilerinin her zaman destekçileri olduğunu ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "1 kilogram fındık, maliyetler, zirai don ve kahverengi kokarcanın verdiği zararlar dolayısıyla 6 dolar ve 250 lira üzerinde olmalıdır. Köylü, toprağına bağlanmalıdır. Köylünün kabusu son bulmalı, yüzü gülmelidir. Dünya fındık rekoltesinin üçte ikisi Türkiye'de üretilmektedir, fakat fındığın fiyatı ne yazık ki Türkiye'de değil, Avrupa pazarında belirlenmektedir. Türkiye henüz fındık borsasını kuramamıştır. Hükümetimiz, Türkiye'yi fındıkta ürünün patronu haline getirmelidir. Unutulmamalıdır ki fındık endüstriyel bir üründür; bir kez ekildiğinde 40-50 yıl boyunca ürün alınabilir."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, fındık...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, fındık üreticileriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, fındık...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, fındık üreticileriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

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