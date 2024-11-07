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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de İstihdamı Destekliyor

Fatih Erbakan, Arnavutköy'de işçi ve esnaf ziyaretleri yaparak ekonomik taleplerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:20
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de İstihdamı Destekliyor

Fatih Erbakan Arnavutköy'de!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisi tarafından düzenlenen "Anadolu Buluşmaları" etkinliği kapsamında Arnavutköy'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Fabrika Ziyaretleri ve Üretim Bilgileri

Erbakan, burada tekstile ve temizlik malzemeleri üretimi yapan iki ayrı fabrikayı ziyaret ederek, fabrikaların yetkililerinden üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Üretim alanlarını gezen Erbakan, çalışmak isteyen işçilere partisine katılmaları için üye kaydı yaptı.

Emekçilerin Yanındayız

Gerçekleştirdiği konuşmada, işçilerin yanındaki bir hareket olduklarını vurgulayan Erbakan, asgari ücretin 35 bin liraya çıkartılması gerektiğini dile getirdi. Yoksulluk sınırının 70 bin lira olduğunu belirten Erbakan, "Bir evde iki asgari ücretli olduğu zaman bu eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına gelmesi lazım. Devletin işverene gereken desteği yapması gerekiyor," dedi.

Geçmişteki Başarılar ve Bugünkü Hedefler

Erbakan, geçmişte 1996-1997 döneminde yapılan maaş artırımlarının örneklerini hatırlatarak, "Eğer o zaman uygulanan zihniyet bu gün de olsa, Bağkur emeklisinin maaşı 12 bin 500 liradan 50 bin liraya yükselebilirdi," ifadelerine yer verdi.

Esnaf Ziyareti ve Halkla Buluşma

Fabrika ziyaretinin ardından esnafı dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Erbakan, Arnavutköy'deki Horasanlılar Derneği üyeleriyle bir araya gelerek, halkın taleplerini dinledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de ziyaretlerde bulundu. Partisinin...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de ziyaretlerde bulundu. Partisinin "Anadolu Buluşmaları" etkinliği kapsamında Arnavutköy'de tekstil ve temizlik malzemeleri üreten iki ayrı fabrikayı ziyaret eden Erbakan, fabrika yetkililerinden üretim hakkında bilgi aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de ziyaretlerde bulundu. Partisinin...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de ziyaretlerde bulundu. Partisinin "Anadolu Buluşmaları" etkinliği kapsamında Arnavutköy'de tekstil ve temizlik malzemeleri üreten iki ayrı fabrikayı ziyaret eden Erbakan, fabrika yetkililerinden üretim hakkında bilgi aldı.

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