Yeniden Refah Partisi Kasım Kongresiyle TBMM'de Güçlü Temsile Hazırlanıyor

Suat Kılıç: Üçüncü olağan büyük kongre iktidar yürüyüşünde kilometre taşı olacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Tokat'ta bir restoranda düzenlediği basın toplantısında kasım ayında yapılacak olan üçüncü olağan büyük kongreye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıç, kongrenin Ankara'nın en büyük spor salonunda gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu kongreyle Yeniden Refah Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü temsiliyle başlayacak iktidar sürecine yönelik adımlarımızı atmış olacağız. Üçüncü olağan büyük kongremiz, partimizin iktidar yürüyüşünde çok önemli bir kilometre taşı olacaktır." dedi.

Tokatlıları kongreye davet eden Kılıç, "Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'in selamlarını, sevgilerini ve saygılarını sizlere iletiyorum. Kasım ayında Ankara'da gerçekleştirilecek üçüncü olağan büyük kongremize Genel Başkanımızın davetlisi olarak katılmanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan-Trump görüşmesi ve Gazze değerlendirmesi

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapması planlanan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerinde de şu noktalara dikkat çekti:

"Masaya mutlaka gelmesi gereken önemli bir konu, İsrail'in devlet terörüdür. Biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı, Trump'la yapacağı baş başa görüşmede ve heyetler arası görüşmede İsrail'in devlet terörüne dikkati çekecek, Gazze'ye sınırsız insani yardımın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edilmesini gündeme getirecektir. Gazze'deki insanlık dramının, açlığın, kıtlığın ve çocuk ölümlerinin üzerinde duracaktır. İnsani yardımların ulaşmasını engelleyen durumlar yüzünden Gazze bu kış ağır koşullarla karşılaşacak."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç (ortada), Tokat'taki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında kasım ayında Yeniden Refah Partisi olarak üçüncü olağan büyük kongrelerini Ankara'da yapacaklarına ilişkin açıklamada bulundu.