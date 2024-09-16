Yeniden Refah Partisi'nden ABD ve GKRY Savunma Anlaşmasına Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi'nden Sert Açıklama

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Tehdit Olarak Değerlendirdi

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rum tarafına uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını hatırlatarak, bu yeni anlaşmanın Türkiye’nin güvenliği açısından bir tehdit teşkil ettiğini ifade etti.

Hukuka Aykırılık Vurgusu

Bekin, GKRY'nin Kıbrıs adasını tek başına temsil etme yetkisinin olmadığını belirterek, bu anlaşmanın hukukun hiçe sayılması anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca, anlaşmanın Kıbrıs Anayasası’na da aykırı olduğunu dile getirdi.

Doğu Akdeniz'de Güvenlik Sorunları

"ABD güdümünde silahlandırılan Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Doğu Akdeniz'de büyük güvenlik sorunları oluşturacak bir durumu gözler önüne sermektedir," diyen Bekin, Yunanistan'ın da adaları silahlandırarak uluslararası antlaşmaları hiçe saydığını belirtti. Bekin, "Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki haklarının göz ardı edilmesi, ABD, AB, Yunanistan ve GKRY’nin ortak planlarının sonucudur" diye konuştu.

Yeni Bir Yunan-Rum Kuşağı Oluşuyor

Son olarak, Doğu Akdeniz üzerinde yeni bir Yunan-Rum kuşağının oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Bekin, bu durumun Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.