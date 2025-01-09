Yeniden Refah Partisi'nden Emekli Aylıkları Eleştirisi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, emekli aylıklarındaki artışın yetersiz kaldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:57
Yeniden Refah Partisi'nden Emekli Aylıkları Eleştirisi

Yeniden Refah Partisi'nden Emekli Aylıkları Eleştirisi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, emekli aylıklarına yapılan artışların yetersiz olduğunu belirtti. Bekin, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerinin sabit gelir düzeyinin enflasyon karşısında eridiğini ifade etti.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bekin, medya mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümetin izlediği yanlış ve tutarsız mali politikalar sonucunda, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına %15,75, emekli memur ve memurların maaşlarına ise %11,54 oranında zam yapıldığını aktaran Bekin, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildiğini söyledi. Bekin, "Tüm bunlar, emekli maaşlarını iyileştirme hedefinin, eylemden çok söylemde kaldığını ortaya koymaktadır. Eğer 2008'de yapılan düzenleme olmasaydı, bugün emekli maaşının asgari 33 bin lira olması gerekirdi." dedi.

Emekli aylıklarının artmasına rağmen gıda gibi temel ürünlere yapılan zamların alım gücünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Bekin, "Hayat pahalılığı emeklilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. 2025 yılı itibarıyla açıklanan enflasyon rakamlarına rağmen yapılan maaş artışları, temel ihtiyaç fiyatlarındaki artışı karşılamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yüksek kiraları hayat pahalılığının önemli bir bileşeni olarak gösterdiğini hatırlatarak, kırsal kesimdeki yapı kayıt mağdurlarının sorunlarına da çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

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