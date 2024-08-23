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Yeniden Refah Partisi'nden Gazze Açıklamaları

Suat Kılıç, Gazze'ye yapılan saldırılara karşı birleşme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:37
Yeniden Refah Partisi'nden Gazze Açıklamaları

Yeniden Refah Partisi'nden Gazze'ye Destek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Hakkari'de gerçekleştirdiği konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi. Kılıç, "Ne zaman tek yürek halinde hareket edebilirsek o zaman Gazze'ye ölüm kusturan Siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak" dedi.

Hakkari'nin Önemi ve Partinin Hedefleri

Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin Hakkari İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, bölge insanını iş ve aşla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, il genelinde partilerini tanıtmanın da kendilerine düşen bir görev olduğunu vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Kılıç, "Hakkari'nin sütü, balı ve suyuyla öne çıktığını" ifade ederek, bölgeye yönelik güzel düşüncelerini paylaşacaklarını dile getirdi. Ayrıca, yaşanan olayları da şöyle yorumladı: "İnsanları açlığa mahkum eden kapitalistler için de dünyanın sonu gelmiş olacak. Bugün Gazze'de yaşanan soykırım ve cinayetler karşısında Türkiye'den başka sesi çıkan devlet yok. Daha güçlü olmamız, daha çok gayret etmemiz lazım."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç (ortada), partisinin Hakkari İl...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç (ortada), partisinin Hakkari İl Başkanlığını ziyaret etti. Kılıç, burada konuşma yaptı.

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