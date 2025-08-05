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Yeniden Refah Partisi'nden Ortak Aday Vurgusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, siyasi partilerin ortak Cumhurbaşkanı adayı arayışını desteklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 17:16
Yeniden Refah Partisi'nden Ortak Aday Vurgusu

Yeniden Refah Partisi'nden Ortak Aday Çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, siyasetteki güncel gelişmeleri değerlendirerek, AK Parti ve CHP dışındaki partilerin ortak bir Cumhurbaşkanı adayı arayışlarını önemli bulduklarını ifade etti.

Siyasi Parti İlişkileri

Kılıç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "AK Parti ya da CHP'nin adayını desteklemeyi düşünmeyen siyasi partilerin ortak bir Cumhurbaşkanı adayı arayışında olmalarını son derece doğru, önemli ve değerli buluyoruz. Bu öneri geliştirilmelidir. Üçüncü bir adayda Türkiye'yi ittifak ettirebilmek mümkündür" dedi.

Tarım Sektöründeki Zorluklar

Toplantıda çiftçilerin bahar aylarında yaşadığı zirai dondan etkilendiğini hatırlatan Kılıç, bunun Türkiye'nin tüm bölgelerinde meyve ve sebze üretimini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Asgari Ücret ve Açlık Sınırı Üzerine Eleştiriler

Kılıç, TÜRK-İŞ verilerine atıfta bulunarak, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ifade etti. Temmuz ayı sonu itibarıyla açlık sınırının dört kişilik bir aile için 26 bin 413 lira'ya ulaştığını ve asgari ücretin bu rakamın oldukça altında kaldığını belirtti.

Komisyon Sürecine Dair Yorumlar

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonda yer aldıklarını ifade eden Kılıç, "Komisyona göz kulak olmak istiyoruz. Bu komisyonda ne konuşulacak? Devletin, bizimle paylaşmadığı bilgileri komisyonda açıklayıp açıklamayacağını görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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