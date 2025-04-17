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Yeniden Refah Partisi'nden TDT ve D-8 Vurgusu

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TDT ve D-8'de güçlü adımlar atılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:02
Yeniden Refah Partisi'nden TDT ve D-8 Vurgusu

Yeniden Refah Partisi'nden TDT ve D-8 Vurgusu

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve D-8 Teşkilatı konusunda hükümetin güçlü adımlar atmasını beklediklerini ifade etti.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi süren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini ileten Bekin, önemli konulara dikkat çekti.

Bekin, ABD'nin askeri nakliye uçaklarıyla İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatını artırdığına dikkat çekerek, bu sevkiyatın eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde dondurulduğunu hatırlattı. Bekin, "Ne yazık ki, başkanlığa seçilme vaadi ile savaşları sona erdireceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, seçildikten sonra bu dondurma kararını iptal etti," dedi.

TDT'nin Türkiye açısından stratejik önemine değinen Bekin, "TDT'nin, D-8 gibi atıl bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Hükümetin, TDT ve D-8 Teşkilatı konusunda güçlü adımlar atmasını temenni ediyoruz," diye sözlerine ekledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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