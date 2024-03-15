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Yeniden Refah'tan AK Parti'ye belediye talebi: 2 büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe!

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın Yeniden Refah'ın 100 ilçe istediği iddiasına yanıt veren Yeniden Refah Genel Başkanvekili Doğan Aydal, AK Parti'den 2 büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe belediyesi istediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 16:29
Yeniden Refah'tan AK Parti'ye belediye talebi: 2 büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe!

Yerel seçimler yaklaşırken, AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak tartışmaları gündemde. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın "Yeniden Refah Partisi'nin ittifak için 100 ilçe istediği" iddiasına yanıt olarak, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doğan Aydal'dan açıklama geldi.

Aydal, AK Parti'den 2 büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe belediyesi talep ettiklerini belirtti. Kocaeli, Sakarya, Kütahya ve Bilecek belediyelerini, yanı sıra 35 ilçe belediyesini istediklerini ifade etti. Aydal, AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı belediyeleri hatırlatarak, Yeniden Refah'ın da oy oranına göre taleplerinin olduğunu dile getirdi. İki büyükşehir (Kocaeli ve Sakarya) ve iki il (Kütahya ve Bilecik) belediyesi talep ettiklerini belirten Aydal, AK Parti'nin kendilerine "Belediye meclis üyelikleri verelim" teklifiyle geldiğini ifade etti.

Bu açıklamaların ardından, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın iddialarına Yeniden Refah Partisi cephesinden Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül cevap vermişti. Gül, Yeniden Refah Partisi'nin dengeli bir ittifak talebinde bulunduğunu ancak 100 ilçe gibi abartılı bir taleplerinin olmadığını belirtmişti.

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