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Yeniden Refah'tan Barış Çağrısı ve Çiftçiler İçin Yaş Çay Fiyatı Önerisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, terörle mücadelede barış girişimlerini desteklediklerini ve yaş çay alım fiyatının yükseltilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 16:30
Yeniden Refah'tan Barış Çağrısı ve Çiftçiler İçin Yaş Çay Fiyatı Önerisi

Yeniden Refah'tan Barış Çağrısı ve Çiftçiler İçin Fiyat Önerisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, terörün sona ermesinin kendilerini en çok sevindirecek durum olduğunu belirterek, "Milli görüş hareketi olarak, barış girişimlerini destekliyoruz." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Son dönemlerde Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin "Terörsüz Türkiye" olduğunu vurgulayan Kılıç, "Terörün bitmesini herkesten fazla istiyoruz." ifadesini kullandı.

PKK ve KCK Üzerine Değerlendirme

Kılıç, terör örgütü PKK'nın fesih kararı almasına karşılık, "Çatı örgüt KCK'dir. PKK fesih kararı aldı ama KCK ne yapacak?" diyerek PKK'nın ardındaki yapıların tasfiyesinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Kılıç: "KCK, PKK ve diğerleriyle birlikte tasfiye edilecek mi?" şeklinde sorular yöneltti.

Yaş Çay Alım Fiyatı İle İlgili Talepler

Dünya Çiftçiler Günü'nde zirai don nedeniyle rekolte kaybı yaşayan çiftçilerin sıkıntılarına değinen Kılıç, yaş çay alım fiyatını da ele aldı. "Bir kilo yaş çay 25 lira 44 kuruş, geçen sene 19 liraydı. Mevcut fiyat enflasyon oranını karşılamıyor." diyerek fiyatın 35 lira olması gerektiğini ifade etti.

Engelli Bireyler İçin Umut Verici Teklifler

10-16 Mayıs tarihlerinin Engelliler Haftası olduğunu hatırlatan Kılıç, Meclis'e engelli bireyleri kapsayan iki kanun teklifinde bulunduklarını açıkladı. Bu teklifler ile kamuda istihdam oranının yüzde 3'ten 6'ya çıkarılmasını ve engelli aylıklarının mevcut tutarın üç katına yükseltilmesini hedeflediklerini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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