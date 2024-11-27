Yenidoğan Çetesi Davası Duruşması Ertelendi: Tutuksuz Sanık Şeyhmus Çelik'in Açıklamaları Dikkat Çekti

Yenidoğan Çetesi Davası Duruşması Ertelendi

İstanbul'da, özel hastanelere sevk edilen bebek acil hastalarının ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasının duruşması, mahkeme tarafından yarına ertelendi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin konferans salonunda gerçekleşen duruşmada, tutuksuz sanık Şeyhmus Çelik’in savunması alındı.

İddiaları Reddetti

Tutuksuz sanık doktor Şeyhmus Çelik, 38 yıllık bir hekim olduğunu belirterek, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Suçlamaların asılsız olduğunu kaydeden Çelik, “Son çalıştığım yer Birinci Hastanesi’dir. Kendimi hasta yakınlarına tanıtarak 112’den aldıkları hastaları başka hastanelere para karşılığı sevk edenler Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök’tür” dedi.

Yaşanan Olayların Detayları

Mahkeme başkanının, 112 nakil birimiyle ilgili olarak Çelik’e yönelttiği soruda, hastalara tanımadığı bir kişinin kendisini Şeyhmus olarak tanıtmasının mümkün olmadığını söyledi. Çelik, “Benimle ilgili tüm işlemler illegal bir şekilde yürütülmüştür, hiçbir çıkarım yoktur”diye yanıtladı.

Hemşirelerden Gelen İfadeler

Duruşmada ifade veren hemşireler, Şeyhmus Çelik’in hasta bakıcı olmadığına dair iddialarda bulundular. Sekreter Gözde Kul Yadigar, “Epikrizleri Şeyhmus Çelik yazmıyordu. Cansu Hanım bunları hazırlıyordu” şeklinde konuştu.

Olayın Ciddiyeti ve Dava Süreci

Yaklaşık 9,5 saat süren duruşmada, toplamda 5 sanık dinlendi. Dava, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarın saat 09.30’a ertelendi. Dava kapsamında şu ana kadar 22 tutuklu sanık ile 12 tutuksuz sanığın savunması alınmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.