Yenidoğan Çetesi Davasında 5 Kişiye Hapis İstemi

Yenidoğan Çetesi Davasında Asılsız Paylaşımlar Yargıya Taşındı

Yenidoğan çetesini çökerten savcıya ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımlar sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede yer alan isimler arasında avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can, "militerdoktrin1" isimli sosyal medya hesabının sahibi Hüseyin Dicle ve Veysi Dündar bulunuyor.

Asılsız İddialar ve Dezenformasyon

İddianamede, şüphelilerin "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklinde asılsız haberlerin paylaşıldığı belirtildi. Bu paylaşımlar üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından gerçek dışı iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Ancak İrem Çiçek’in, iddialarla ilgili asılsız paylaşımlarına devam ettiği vurgulandı.

Ayrıca, İrem Çiçek’in Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iş bölümünün ve görevlendirmelerin Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Bakanlık tarafından yapılmadığını bildiği halde kamu görevlilerine hakaret içeren başka bir paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

Ceza Talepleri

İddianamede, 5 sanığın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan birer yıl altışar aydan dörder yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtildi. Ayrıca, İrem Çiçek için "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçundan 7 ay 15 gün ile 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamenin, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmek üzere kabul edildiği bildirildi.