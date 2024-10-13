Yenidoğan Servislerindeki Haksız Kazanç Skandalı: 47 Şüpheli

İstanbul'da Yenidoğan Servislerinde Haksız Kazanç İddiası

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yapılan soruşturma kapsamında, özel hastanelerin yenidoğan servislerine bebeklerin haksız yere nakledildiği iddiasıyla 47 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, bebek hastalarının özel hastanelere nakil edilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla yapılan iş birliğini ortaya koydu.

Başlangıç ve Soruşturma Süreci

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 725 sayfalık fezlekede, baş şüpheliler olarak belirlenen F.S. ve İ.G. ile birlikte 22 kişi tutuklandı. İddialara göre, söz konusu kişiler, devlet hastanelerindeki bebek hastalarını özel hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 27 Mart 2023 tarihinde gelen ihbarı değerlendirerek Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne iletti. Soruşturma sırasında, bebeklerin yoğun bakıma alınması gereken durumlar dışında bu hastanelere sevk edilmesi yönünde düzenli bir sistemin kurulduğu ortaya çıktı.

Suç Yapılanmaları ve Harekete Geçme Aşaması

Fezlekede, F.S. ve iş birliği yaptığı doktor İ.G.'nin, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla fiyat karşılığında anlaştıkları belirtildi. Bebek hastalara gereken tedavi yöntemleri uygulanmaksızın, anlaşmalı özel hastanelere yönlendirildiği ve bu durumun SGK ve kamu kurumuna maddi zarar verdiği ifade edildi.

Şüphelilerin Vardığı Sonuçlar ve Hapis İstemleri

Soruşturma sonunda, F.S. ve İ.G. hakkında, kasten öldürme, dolandırıcılık ve sahtecilikten toplam 180 yıldan 273 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler ise benzer suçlamalarla yüz yüze. Fezlekede mağdur olan hastaneler hakkında ise çeşitli yaptırımlar ve mal varlıklarına el koyma talep ediliyor.

Fezlekelerin Geleceği

Bu önemli fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi ve süreç devam etmekte. Konunun ne yönde ilerleyeceği ve toplumun bu gibi durumlara karşı nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor.