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Yenikapı Açıklarında Yakıt Barcında Makine Arızası

Yenikapı açıklarında yakıt operasyonu sırasında makine arızası yaşayan yakıt barcı için Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 23:21
Yenikapı Açıklarında Yakıt Barcında Makine Arızası

Yenikapı'da Yakıt Barcında Makine Arızası

İstanbul'un Yenikapı açıklarında, yakıt operasyonu sırasında bir makine arızası meydana geldi. NİL isimli yakıt barcının arıza vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yakıt barcının arıza yaşadığı andan itibaren kılavuz kaptan, Kurtarma-6 ve Mehmetçik römorku ile KEGM-3 hızlı tahlisiye botunun bölgeye yönlendirildiği ifade edildi.

Yetkililer, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı. Yakıt operasyonlarının güvenli bir şekilde devam etmesi için tüm çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

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