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Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda Teknik Arıza Seferleri Durdurdu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:44
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda Teknik Arıza Seferleri Durdurdu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda Seferler Durduruldu

İstanbul'da toplu taşıma sisteminde bir aksama yaşandı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu.

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M1 hattında seferler Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirilmeye devam edecek. Ancak bu hatlarda da hizmet kısıtlaması söz konusu.

Öte yandan, seferlerin durmasıyla birlikte, metrodan inen yolcuların raylarda yürümeleri ve diğer duraklarda bekleyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay, İstanbul'un yoğun metro ağında yaşanan bir kemer kırılmasının sonucu olarak değerlendiriliyor.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler...

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler...

Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

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