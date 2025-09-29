Yenikapı'da Olta Yemiyle Tutulan Martı İBB Ekiplerince Kurtarıldı

Kurtarma anları cep telefonu kamerasında

Fatih'in Yenikapı sahilinde bir martının iki ayağı ve gagası, balık avında kullanılan çoklu iğneli olta yemine takıldı. Olay, sahildeki vatandaşların dikkatini çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları durumu fark ederek olay yerine hızla müdahale etti. Ekipler, martının durumunu güvenli bir şekilde değerlendirdi.

Çalışanlar, pense yardımıyla martının ayağına ve gagasına saplanan iğneleri dikkatlice çıkardı. Müdahale sırasında kuşun zarar görmemesi için özen gösterildi.

Kurtarma çalışmasının ardından martı, kısa süreli kontrollerin ardından yeniden doğaya salındı. Olayın tüm müdahale süreci, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.