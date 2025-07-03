Yenimahalle'de Ekili Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ekili arazide meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olay, Yakacık mevkisi'nde meydana geldi ve yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması ile kontrol altına alındı.

Yangın sırasında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü ve bölgede soğutma çalışmaları hala devam ediyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Yakacık mevkisinde bulunan bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Yakacık mevkisinde bulunan bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.