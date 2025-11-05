Yenipazar'da Ata Tohumundan Kışlık Sebze Fidelerine Yoğun İlgi

Yenipazar'da ata tohumlarından üretilen kışlık sebze fideleri ücretsiz dağıtıldı; binlerce fide kısa sürede tükendi, Başkan Malik Ercan teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:19
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Ata Tohumları" projesi kapsamında üretilen kışlık sebze fideleri vatandaşlarla buluşturuldu. Proje, yerel tohumların korunup gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.

Onlarca sebze ve meyvenin farklı varyantlarından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak dağıtıldı. Fideler Yenipazar'da kısa sürede tükendi; binlerce fide vatandaşlara ulaştı.

Başkan Ercan: Teşekkür ve çağrı

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, dağıtım sırasında yaptığı açıklamada: "Aydın Büyükşehir Belediyemizin ata tohumlarından ürettiği kışlık sebze fidelerini vatandaşlarımızla buluşturduk. Belediye Meydanında binlerce fide dağıttık. Kadın erkek, çocuk yaşlı tüm vatandaşlarımız aldıkları fideleri toprakla buluşturacak. Ata tohumuna sahip çıktığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim" dedi.

