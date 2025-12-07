Yenipazar’da Köylere Hizmette Yeni Dönem: 2025 Faaliyet Raporu ve 2026 Bütçesi Onaylandı

Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı sonuçlandı

Yenipazar Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar başkanlığında ilçe toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda Birliğin 2025 yılı faaliyet raporu ile 2026 yılı bütçesi ele alındı ve üyelerin görüşüne sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından her iki madde de oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının sonunda Kaymakam Mehmet Salih Uçar, köylerde yürütülen hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Köylerimizin ihtiyaçlarına hızlı, etkin ve sürdürülebilir çözümler üretmek için Birliğimizin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

YENİPAZAR'DA KÖY HİZMETLERİ İÇİN YENİ DÖNEM PLANLAMASI