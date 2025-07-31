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Yenisahra Stadı ve Kurbağalıdere Yaşam Vadisi Açıldı

İBB, yenilenen Yenisahra Stadı ve Kurbağalıdere Yaşam Vadisi'ni törenle halka açtı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 14:25
Yenisahra Stadı ve Kurbağalıdere Yaşam Vadisi Açıldı

Yenisahra Stadı ve Kurbağalıdere Yaşam Vadisi Açılışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafında yenilenen Yenisahra Stadı ve Kurbağalıdere Yaşam Vadisi ikinci etabının birinci kısmı, muhteşem bir törenle halkın hizmetine sunuldu.

Ataşehir'de düzenlenen açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 2019'dan bu yana şehir genelinde toplam 18 yaşam vadisi inşa ettiklerini, 7 yaşam vadisinde ise çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Aslan, İstanbul’a 10 milyon metrekare yeşil alan kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Açılışta, "Bugün Kurbağalıdere ikinci etap çalışmalarımızın ilk kısmını açmış bulunuyoruz. Burada Yenisahra Spor Kulübü Halı Saha, İpek Parkı ve Ataşehir Belediyemiz ait Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Parkı yer alıyor. Aktif bir yaşam alanı oluşturmak için bisiklet yolu, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, halı saha ve basketbol sahası gibi birçok imkan sağladık" dedi.

Aslan, ayrıca bu bölgenin önemli bir işlevinin de afet toplanma alanı olarak kullanılacak olması olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Nuri Aslan ve beraberindekiler, kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Yenisahra Stadı ile Kurbağalıdere Yaşam...

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Yenisahra Stadı ile Kurbağalıdere Yaşam Vadisi'nin ikinci etabının birinci kısmı, törenle hizmete açıldı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir'deki törene katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Yenisahra Stadı ile Kurbağalıdere Yaşam...

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Yenisahra Stadı ile Kurbağalıdere Yaşam Vadisi'nin ikinci etabının birinci kısmı, törenle hizmete açıldı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir'deki törene katılarak konuşma yaptı.

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