Yenişehirlioğlu Bilecik'te: 'Terörsüz Türkiye' ve Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Yenişehirlioğlu Bilecik'te konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, partisinin 'Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında Bilecik Pelitözü Gölpark'ta teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Yenişehirlioğlu, konuşmasında hem tarihi vurgulara hem de güncel politika ve yatırımlara dair mesajlar verdi.

Tarihi vurgu: Bilecik ve kurtuluş

Yenişehirlioğlu, 6 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtulan Bilecik'i medeniyetin mayalandığı, dirilişin sembolü topraklar olarak tanımladı. AK Parti'nin 24 yıllık iktidarında milletin iradesini, umudunu ve inancını siyasetlerinin merkezine aldıklarını belirtti.

'Türkiye Yüzyılı' ve gönül köprüleri

Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen siyasetle son çeyrek asra eser ve hizmet siyasetiyle mühür vurulduğunu söyledi. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu 86 milyonun ortak hayali olarak nitelendirerek, bu vizyonla köy köy, ilçe ilçe, şehir şehir istişare ve gönül köprüleri kurduklarını vurguladı.

Terörle mücadelede kararlılık

'Yıllarca bu milletin enerjisini, umudunu, evlatlarını çalan terör belasını kökten çözmek için Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığıyla tarihi adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz.' diyen Yenişehirlioğlu, kandan beslenen odakların oyunlarını bozduklarını ve milletin desteğiyle yürütülen çalışmalarla bu tehdidin bertaraf edildiğini söyledi. 'Hiç kimse endişe etmesin, bu süreçte geriye dönüş yok. Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, şehitlerimizin emanetiyle Türkiye, artık terörden arındırılmış bir geleceğe doğru kararlı adımlarla yol almaktadır.' ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve makroekonomik istikrar

Yenişehirlioğlu, bölgedeki çatışmalar ve küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin yoluna sağlam şekilde devam ettiğini belirterek, uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının önemine işaret etti. 'Bazı çevreler ekonomimizi sabote etmeye kalktı. Milli markalarımıza boykot çağrıları yaptı. Uluslararası alanda algı operasyonları yürüttüler ama hamdolsun milletimizin feraseti, devletimizin dirayeti bu oyunları tutturmadı, bozdu.' değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma yatırımları ve hedefler

Ulaştırma alanındaki yatırımları aktaran Yenişehirlioğlu, 'Son 23 yılda 64 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2 bin 251 kilometresi Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere demir yollarımızı 13 bin 919 kilometreye çıkardık' dedi. Ayrıca ulaşım hedeflerini 2028'de 17 bin 500 kilometre, 2053'te ise 28 bin 600 kilometre olarak açıkladı ve Bilecik'in demir yolu ağının önemli bir kavşak noktası olduğunu vurguladı.

Birlik ve beraberlik çağrısı

Yenişehirlioğlu konuşmasını birlik ve beraberlik vurgusuyla tamamladı: 'Malazgirt'te Selahaddin Eyyubi'nin ruhuyla, Alparslan'ın vizyonuyla, Yavuz'un kararlılığıyla, Çanakkale'deki imanla, Kurtuluş Savaşı'ndaki azimle zafere ulaştık. Bugün de aynı ruhla saflarımızı sıklaştırmalı, kardeşliğimizi perçinlemeliyiz.' Fitne ve nifakla bölünmeye izin verilmeyeceğini söyledi.

Toplantı katılımcıları

Toplantıda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ile AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım de konuşma yaptı ve katılımcılara hitap etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında, teşkilat mensuplarıyla Pelitözü Gölpark'ta bir araya geldi. Yenişehirlioğlu, burada konuşma yaptı.