Yenişehirlioğlu, Gediz Köprülü Kavşağı çalışmalarını yerinde inceledi

AK Parti Heyeti Gediz Köprülü Kavşağı şantiyesinde

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Şehzadeler ilçesindeki Gediz Köprülü Kavşağı çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme ve bilgi alışverişi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert ile şantiye alanına gelen Yenişehirlioğlu, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü görevlilerinden ve projede görevli mühendislerden detaylı bilgi aldı.

Yenişehirlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa-İzmir çevre yolu ile Akhisar ve Turgutlu güzergâhlarının kesişimindeki Gediz Kavşağı'ndan normal dönemde günlük 30 bin, yoğun dönemde ise 50 bin civarında aracın geçtiğini belirtti.

Proje hedefleri ve beklentiler

Köprülü kavşağın tamamlanmasıyla zaman ve akaryakıttan yıllık ortalama 220 milyon lira tasarruf sağlanacağını aktaran Yenişehirlioğlu, "Eser ve hizmet siyaseti yapmaya devam ediyoruz. İşte bu eser, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla şehrimizin geleceğine bırakılan kalıcı bir miras olacaktır. Manisa'mız üretimin, tarımın, teknoloji ve insan kaynağının yıldızı olduğu gibi bu yatırımla birlikte ulaşım ve erişimde de öncü şehir olma potansiyelini perçinleyecektir." dedi.

Şehir trafiğini rahatlatacak ve 608 milyon lira proje bedeline sahip kavşakta şu ana kadar %68 fiziki gerçekleşme sağlandığını belirten Yenişehirlioğlu, çalışmaların planlandığı şekilde 2026 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Manisa Valisi Özkan da kavşağın şehrin önemli bir ihtiyacına karşılık geldiğini belirterek, "Bu kavşağın yapılmasıyla inşallah trafik sorunu ortadan kalkmış olur. Trafiğin akışı çok daha sağlıklı bir mecraya kavuşur ve kaza oranlarında da azalma olur." diye konuştu.

İncelemelere AK Parti Manisa İl Başkan Vekili Emre Şener, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband ve diğer ilgililer de katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (ortada), Şehzadeler ilçesindeki Gediz Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaları inceledi. Yenişehirlioğlu, incelemesinin ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan (soldan 2) ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ayşe Nevin Sert (sağdan 2) ile gazetecilere açıklama yaptı.