Yeniyurt Mahallesi'ne Yeni Sosyal Tesis Açıldı — Beylikova Belediyesi

Beylikova Belediyesi, Yeniyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sosyal Tesisin açılışını yaptı; tesis toplantı, taziye ve sosyal etkinliklere hizmet edecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:20
Eskişehir Beylikova Belediyesi tarafından Yeniyurt Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Sosyal Tesis Binasının açılışı gerçekleştirildi. Mahalle yaşamının ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte hazırlanan tesis, düzenlenen programla vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu.

Tesisin amaç ve özellikleri

Yeniyurt Sosyal Tesisi, mahalle halkının bir araya gelmesine ve gündelik yaşam ile özel günlerde ortak buluşma noktası oluşturmasına yönelik planlandı. Yapı içinde mahalle toplantılarının yapılabileceği alanlar, misafir ağırlama imkânı sunan bölümler ve vatandaşların açık ve kapalı mekânlarda bir araya gelebileceği düzenlemeler yer alıyor.

Çevre düzenlemesi ve oturma alanlarıyla birlikte tesis, mahalle sakinlerinin günlük yaşamına uygun, rahat ve kullanışlı bir sosyal ortam sunuyor.

Başkanın değerlendirmesi

Açılış programında konuşan Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, kırsal mahallelerde sosyal yaşamı desteklemeye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği, dayanışma ve paylaşım kültürünü güçlendirecek sosyal alanlar oluşturmak bizim için önemli. Yeniyurt Mahallemize kazandırdığımız bu tesis, günlük yaşamda ve özel günlerde büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Sadece bir bina değil; mahallemizin sosyal hafızasını güçlendirecek bir buluşma noktasıdır. Bu projede emek veren tüm personelimize, sahada görev yapan teknik ekiplerimize ve süreçte destek olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mahalle halkımıza hayırlı olsun."

Mahalle halkının tepkisi

Yeniyurt Mahallesi sakinleri, tesisin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek yapılan hizmet için teşekkür etti. Tesisin özellikle toplantı, cemiyet, taziye ve sosyal etkinliklerde önemli bir kolaylık sağlayacağı vurgulandı. Yeniyurt Sosyal Tesisinin mahallede birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlayarak sosyal hayatı canlandırması bekleniyor.

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

