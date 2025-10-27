Yentür: Fener Rum Lisesi için güçlendirme ve restorasyon çalışmalarımız sürüyor

Ziyaret ve ilk değerlendirme

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih'te bulunan Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ni ziyaret ederek basın mensuplarına binanın mevcut durumu ve restorasyon sürecine ilişkin bilgi verdi.

Yentür, okulun kentin birçok noktasından panoramik olarak görülen, eşsiz bir mimariye sahip tarihi bir yapı olduğunu belirterek binanın kuruluş ve yapım tarihlerine dikkat çekti: 1454'te kurulan okulun binasının yapımına 1880'de, eğitim-öğretime ise 1882'de başlandığını hatırlattı.

Depremsellik, raporlar ve geçmiş çalışmalar

Binanın 143 yıldır kullanıldığını ve İstanbul'un deprem gerçeğiyle ilişkili olarak birçok sarsıntıyı atlattığını vurgulayan Yentür, 1999 sonrası yapılan çalışmalara değindi: "İstanbul'da 1999 depreminden bu yana 389 okul binamızı yıkıp yeniden yapmışız. 816 okul binasını da depreme karşı güçlendirmişiz. Bu sebeple eğitim binalarındaki en öncelikli konumuz çocuklarımızın, öğrencilerimizin can güvenliği."

Yentür, okul ve vakıf yönetiminin 2023'te Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret ederek binanın deprem analizi ve incelemesi için yardım talep ettiğini, Bakan Tekin'in talimatıyla İstanbul Yatırım Koordinasyon Birimi tarafından yaklaşık 7,5 milyon liralık kaynak ayrılarak binanın depremsellik analiz raporlarının hazırlandığını aktardı. Raporda binanın güçlendirme, restorasyon ve restitüsyon ihtiyacının bildirildiğini söyledi.

Öncelik: Öğrenci güvenliği ve eğitim sürekliliği

Yentür, rapor doğrultusunda alınan kararın öğrencilerin can güvenliği gereği olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın mağdur olmaması ve bu binanın eğitim-öğretim sürecinin devamı için gerekli tedbirler için çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Yentür, okul bahçesinde uygun bir alan oluşturulması ya da yakın bir bölgede düzenleme yapılarak 31 öğrencinin eğitimine devam etmesinin öncelik olduğunu vurguladı: "Bu sebeple bugün okulumuzu ziyaret ettik."

Okul yönetimiyle istişare halinde olduklarını, İstanbul'daki tüm öğrencilerin öncelikleri olduğunu söyleyen Yentür, farklı inanç, dil ve kültürlerden gelen öğrencilerin kentin tarihi misyonunun zenginliği olduğunu ve bunun yaşatılması, korunmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

Okul müdüründen orginal geleneğe vurgu

Okul Müdürü Dimitri Zotos ise 571 senelik eğitim geleneğinin sona ermemesi gerektiğinin bilincinde olduklarını ifade ederek ortak bir paydada buluşup süreci aşacaklarını söyledi.

Zotos, birinci dereceden tarihi eser olan yapılarda süre öngörmenin güç olduğunu belirterek, "1,5 seneden bahsediliyor, 2 seneden bahsediliyor fakat daha da kolaylaştırıcı süreçler olabilir. Bu işi daha da zorlaştıracak durumlar söz konusu olabilir. Bunun için kesin bir tarih vermiyoruz. Bizim için öncelikli olan burası için gerekli kaynağı bulup bir an önce çalışmalara başlamak." diye konuştu.

Yentür ve okul yönetimi, eğitim-öğretim sürecinin aksamaması için vakıfla birlikte gerekli tüm tedbirleri istişare ederek hayata geçireceklerini bildirdi.

