Yerel seçim propagandalarına yasak geldi: Karar Resmi Gazete'de!

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart 2024 tarihine kadar siyasi partilerin propaganda faaliyetleri için YSK tarafından belirlenen kurallar Resmi Gazete'de ilan edildi. Buna göre, siyasi partiler 1 Ocak 2024'ten itibaren propaganda yapmaya başlayabilecek ancak genel yollar, mabetler, kamu binaları ve tesisleri ile ilçe seçim kurullarının belirlediği meydanlar haricinde herhangi bir yerde toplu sözlü propaganda yapmaları yasak olacak.

YSK, 2024 yerel seçimlerine katılacak siyasi partiler ve bağımsız adaylar için miting kurallarını Resmi Gazete'de açıkladı. Buna göre, ilçe seçim kurulları 9 Mart 2024'e kadar miting yapılacak alanları belirleyecek ve siyasi partiler ve bağımsız adaylar bu alanlardan yararlanmak için en geç 12 Mart 2024'e kadar ilçe seçim kuruluna başvuracaklar. Ayrıca, açık alanlarda güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre dışında ve fakülte ve yurt çevrelerinde hiçbir zaman toplu sözlü propaganda ve toplantı yapılamayacak. Miting denetimi ise 21 Mart 2024'ten önce valiliklerde, 21 Mart 2024 saat 23.59'dan 30 Mart 2024 saat 18.00'e kadar ise ilçe seçim kurullarında olacak.

YSK, 2024 yerel seçimleri için siyasi partilerin ve adayların propaganda malzemeleri ve yöntemleri hakkında genelge yayımladı. Buna göre, siyasi partiler ve adaylar 1 Ocak-30 Mart tarihleri arasında broşür, el ilanı, parti bayrağı, poster, afiş, CD ve DVD gibi kendilerini tanıtmaya yönelik yayınları serbestçe dağıtabilecekler. Ancak, bu yayınları dağıtacak kişilerin 18 yaşından büyük olması zorunlu olacak.

Siyasi partiler ve adaylar, yukarıda belirtilen yayınlar dışında hediye veya eşantiyon veremeyecek veya bunları başkaları aracılığıyla dağıtamayacaklar.

Siyasi partiler ve adaylar, halkın rahatsız olmayacağı ve trafiğin aksamayacağı şekilde tanıtım standı kurabilecekler. Bunun için önceden izin almalarına gerek olmayacak.

Siyasi partiler ve adaylar, propaganda amaçlı el ilanı ve broşürlerinde Türk bayrağı veya dini semboller kullanamayacaklar. Ayrıca, propaganda konuşmalarında Türkçe dışında farklı dil veya lehçeler de kullanabilecekler.

2024 yerel seçimleri öncesi YSK, propaganda yasağına ilişkin genelge yayınladı. Buna göre, 1 Ocak-30 Mart tarihleri arasında hava, kara, deniz ve raylı sistem toplu taşıma araçları ve durakları ile yolcu indirme alanları propaganda içeren yayınlara kapalı olacak.

Bu yasakların uygulanmasını ilçe seçim kurulları denetleyecek. Ayrıca, el ilanı dağıtacak kişilerin oy kullanma hakkına sahip olması ve kamu personeli olmaması gerekecek.