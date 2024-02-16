Yerel seçimlerde slogan krizi: İki Parti seçim sloganında karşı karşıya geldi

Yerel seçim hazırlıklarında bu defa iki siyasi parti karşı karşıya geldi. Büyük Birlik Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi seçim sloganı krizi yaşadı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den CHP'ye uyarı geldi. Destici seçimlerde bir süredir kullandıkları sloganın çok benzerinin CHP tarafından kullanılmasından rahatsızlığını dile getirdi.

Destici, Ayaş'ta seçim bürosu açılışı yaptı. Konuşmasında Erzincan İliç'te maden ocağında göçük yaşandığını hatırlattı. Destici, maden işçilerine acil şifalar dileyerek, göçük altında kalanlara kavuşulmasını umduğunu söyledi.

Destici, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde BBP'nin bazı bölgelerde Cumhur İttifakı'na destek vereceğini, 51 ilde ve bağlı ilçelerde, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerinde BBP adaylarıyla yarışacağını belirtti.

Destici, Ayaş'ta ve diğer ilçelerde aday çıkardıkları Ankara'da güçlü olduklarını söyledi. Yerel seçimlerde daha önce alınan en iyi sonucu geçmeyi ve en çok belediye başkanlığı kazanmayı amaçladıklarını ifade etti.

Destici, seçim bürosu açılışının ardından Ayaş'ta pazar yerini ve Muhtarlar Birliği'ni gezdi. Destici, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. BBP'nin "İşimiz Türkiye, gücümüz Türkiye" sloganıyla CHP'nin "İşimiz gücümüz Türkiye" sloganının benzerliği hakkında konuşan Destici, şöyle dedi:

"Biz daha önce kamuoyuna ilan ettik ve seçim beyannamemizde de kullandık. CHP'yi bizim sloganımızı kullanmamaları konusunda uyarıyoruz, tavsiyede bulunuyoruz. Bu bir emek hırsızlığıdır, bundan uzak dursunlar. Sivas'taki adayımız Adem Uzun Bey de daha önceden çıktığı billboardlarda bunu kullandı. Yaklaşık bir aydır bu sloganı kullanıyoruz. CHP bunu bizden ya gördü aldı ya da farklı bir çalışma yapsa da bunu BBP'nin kullandığını görmezden geldi. Bunu siyasi etiğe uygun görmüyoruz, bu konuda gerekli hukuki adımları da atacağız."