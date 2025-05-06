Yerli Kalp-Akciğer Makinesi 2024'te Hastanelerde

Yerli Kalp-Akciğer Makinesi Gelecek Yıldan İtibaren Hastanelerde!

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, ASELSAN ile ortak geliştirdikleri kalp-akciğer makinesinin 2024 yılında Türkiye hastanelerinde kullanılacağını duyurdu.

Yerli Teknolojinin Tanıtımı

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Kervan, açık kalp ameliyatları için tasarlanan ve IDEA Laboratuvarlarında başarılı testlerden geçen bu makinenin sağlık sektöründe önemli bir yer edineceğini vurguladı. Kervan, Türkiye'de yılda yapılan yaklaşık 80 bin açık kalp ameliyatının bu cihaz sayesinde daha da güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

ASELSAN ile İşbirliği ve Hedefler

2020 yılında başlayan işbirliği sürecinin önemli bir adım olduğunu söyleyen Kervan, ASELSAN mühendislerinin açık kalp cerrahisi yapılan ameliyathaneleri ziyaret ederek, hekimlerle istişarelerde bulunduğunu aktardı. Cihazın laboratuvar çalışmalarının >Bilkent Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirildiğini belirten Kervan, makinenin diğer cihazlara göre daha iyi sonuçlar verdiğini kaydetti.

Yurt Dışına Bağımlılığı Azaltma Hedefi

Kervan, ASELSAN ile geliştirilen kalp-akciğer makinesinin toplam sağlık bütçesinin 3 milyar dolarlık bir potansiyeli olduğunu söyledi. Türkiye'de bulunan 300 civarındaki açık kalp ameliyatı merkezi ile birlikte bu ürünün yurt dışına satılması durumunda ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

İnovasyon ve Yeni Teknolojiler

Kervan, TÜSEB olarak sağlık alanında AR-GE ve inovasyona büyük önem verdiklerini, Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanında güçlü bir konumda yer almasını hedeflediklerini ifade etti. ASELSAN ile ilerlemeye devam ettiklerini ve yeni jenerasyon kalp-akciğer makinelerini geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Büyük Hayvan Laboratuvarı Açılışı ve Çalışmalar

İstanbul'da açılan büyük hayvan laboratuvarında, tıbbi cihazların testlerinin artık yurt içinde gerçekleştirileceğini belirten Kervan, bu laboratuvarın yılda 24 saat çalışacak şekilde düzenlendiğini, bu sayede yerli üreticilerin uluslararası standartlarda ürünler geliştirmelerine katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Kervan, "Türkiye'nin sağlık alanında üretici olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Kalp-akciğer makinemiz sağlık turizminde de avantaj sağlayacak. Yurt dışına satışı gerçekleştirerek, ülkemize büyük kazançlar getirebiliriz," dedi.

TÜSEB ile ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen, açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanan ve ilk testleri TÜSEB çatısı altındaki IDEA Laboratuvarlarında başarıyla tamamlanan yerli kalp-akciğer makinesinin tanıtım toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapıldı.

TÜSEB ile ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen, açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanan ve ilk testleri TÜSEB çatısı altındaki IDEA Laboratuvarlarında başarıyla tamamlanan yerli kalp-akciğer makinesinin tanıtım toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapıldı.