Yerli Kamera Üretiminde Yeni Dönem: Büyütech'e Yatırım Desteği

Yerli Kamera Üretiminde Yeni Dönem

İleri teknoloji kamera tasarım ve üretim firması Büyütech, Türkiye Kalkınma Fonu tarafından yönetilen ve ana yatırımcısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu'ndan destek aldı. Otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan Büyütech, yerli kameralarla Türkiye'nin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamayı ve ihracat fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Otomotiv Sektörüne Yenilikçi Çözümler

Büyütech, araçların çevresini algılamasını sağlayan kameralar tasarlıyor ve üretiyor. Türkiye'nin ilk kamera teknolojileri üretim merkezinde, endüstri lideri kalite standartlarına uygun çözümler sunarak, otomotiv sektörünün zorlu regülasyonlarına tamamen uyum sağlıyor.

Firma, Togg, Ford Otosan, Tofaş ve Hidromek gibi sektördeki öncü kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek, otonom sürüş ve algılama sistemleri konularında yenilikçi çözümler üzerinde yoğunlaşıyor.

Yatırımcı Desteğiyle Teknoloji Gelişimi

Büyütech, bugüne kadar Farplas, APY Bilişim Vadisi GSYF, Maxis T-Fon, İTÜ ARI Teknokent gibi birçok yatırımcıdan destek aldı. Yıllık 800 bin olan üretim kapasitesini, 2026 yılına kadar 3 milyon'un üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Gelecek Vizyonu

Büyütech'in Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Ömer Orkun Düztaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın genç girişimcilere sağladığı 'teknogirişim' desteği ile başladıkları yolculuğun gurur verici olduğunu belirtiyor. Düztaş, "Trafik kazalarının olmadığı bir dünya yaratma hedefi için birlikte çalışmaya devam ediyoruz." diyerek, ileriye dönük hedeflerini vurguladı.

Otomotiv başta olmak üzere farklı sanayi alanlarındaki ihtiyaçlar için yerli kameralar üreten Büyütech, teknoloji geliştirme yolculuğunda yeni bir yatırım desteği aldı.

Otomotiv başta olmak üzere farklı sanayi alanlarındaki ihtiyaçlar için yerli kameralar üreten Büyütech, teknoloji geliştirme yolculuğunda yeni bir yatırım desteği aldı.