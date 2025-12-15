Yerli Malı Haftası’nda Ercişli Minikler Van Kültürünü Tanıttı

12-18 Aralık tarihleri arasında tüm yurtta kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında, Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi’nde bulunan Selahaddin-i Eyyübi Anaokulu öğrencileri Van’ın kültürel değerlerini tanıtan bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik ve katılım

Okul yönetimi, Ailemle Eğitim Yolculuğum projesinden yararlanarak aileleri etkinliğe dahil etti. Öğrenciler ve veliler el birliğiyle hazırladıkları sunumlarda Van’ın yöresel yemeklerinden el sanatlarına kadar geniş bir yelpazeyi tanıttı. Etkinlikle hem yerli malı farkındalığı oluşturmak hem de çocukların kendi yaşam alanlarındaki yöresel değerleri öğrenmesi hedeflendi.

Tanıtılan lezzetler ve el sanatları

Programda Van’ın meşhur yöresel yemekleri ve el işçiliği öne çıktı. Hazırlanan yemekler arasında keledoş, keşkek, Van üzüm yaprağı sarması ve Van köftesi yer aldı; el işçiliği ürünleri de katılımcılara tanıtıldı.

Okul Müdürünün açıklaması

Okul Müdürü Ziver Gürbüz etkinlik hakkında şunları belirtti: Yöresel yemekler ve Van’da olduğumuz için bir de Van yöresini tanıtalım dedik. Etkinlikte Van’ımızın meşhur olan yerlerini arkadaşlara gösterdik. Van’da meşhur olan el işçiliği malzemeleri, yöresel yemeklerimizi tanıttık. Van’ımızın meşhur olan keledoş yemeğimizi, keşkekimizi, Van üzüm yaprağı sarması, Van köftesi hazırladık ve aileleri de bu işin içine kattık. Ailemle Eğitim Yolculuğu projemiz kapsamında her ay bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bu ayın etkinliği ise Yerli Malı Haftası oldu. Velilerimizle beraber planladık. Yemeklerimizin hepsi onlardan geldi. Güzel bir katılım oldu. Bu şekilde de Ailemle Eğitim Yolculuğu projesinin aralık ayını gerçekleştirmiş olduk. Öğrencilerimiz için de Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamda bilmedikleri kelimeleri öğrenmiş oldular

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDEKİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, YERLİ MALI HAFTASI KAPSAMINDA KENTİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TANITTILAR.