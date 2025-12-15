DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Yerli Malı Haftası’nda Ercişli Minikler Van Kültürünü Tanıttı

Selahaddin-i Eyyübi Anaokulu öğrencileri, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası’nda Van’ın yöresel yemekleri ve el sanatlarını aileleriyle birlikte tanıttı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:41
Yerli Malı Haftası’nda Ercişli Minikler Van Kültürünü Tanıttı

Yerli Malı Haftası’nda Ercişli Minikler Van Kültürünü Tanıttı

12-18 Aralık tarihleri arasında tüm yurtta kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında, Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi’nde bulunan Selahaddin-i Eyyübi Anaokulu öğrencileri Van’ın kültürel değerlerini tanıtan bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik ve katılım

Okul yönetimi, Ailemle Eğitim Yolculuğum projesinden yararlanarak aileleri etkinliğe dahil etti. Öğrenciler ve veliler el birliğiyle hazırladıkları sunumlarda Van’ın yöresel yemeklerinden el sanatlarına kadar geniş bir yelpazeyi tanıttı. Etkinlikle hem yerli malı farkındalığı oluşturmak hem de çocukların kendi yaşam alanlarındaki yöresel değerleri öğrenmesi hedeflendi.

Tanıtılan lezzetler ve el sanatları

Programda Van’ın meşhur yöresel yemekleri ve el işçiliği öne çıktı. Hazırlanan yemekler arasında keledoş, keşkek, Van üzüm yaprağı sarması ve Van köftesi yer aldı; el işçiliği ürünleri de katılımcılara tanıtıldı.

Okul Müdürünün açıklaması

Okul Müdürü Ziver Gürbüz etkinlik hakkında şunları belirtti: Yöresel yemekler ve Van’da olduğumuz için bir de Van yöresini tanıtalım dedik. Etkinlikte Van’ımızın meşhur olan yerlerini arkadaşlara gösterdik. Van’da meşhur olan el işçiliği malzemeleri, yöresel yemeklerimizi tanıttık. Van’ımızın meşhur olan keledoş yemeğimizi, keşkekimizi, Van üzüm yaprağı sarması, Van köftesi hazırladık ve aileleri de bu işin içine kattık. Ailemle Eğitim Yolculuğu projemiz kapsamında her ay bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bu ayın etkinliği ise Yerli Malı Haftası oldu. Velilerimizle beraber planladık. Yemeklerimizin hepsi onlardan geldi. Güzel bir katılım oldu. Bu şekilde de Ailemle Eğitim Yolculuğu projesinin aralık ayını gerçekleştirmiş olduk. Öğrencilerimiz için de Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamda bilmedikleri kelimeleri öğrenmiş oldular

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDEKİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, YERLİ MALI HAFTASI KAPSAMINDA KENTİN KÜLTÜREL...

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDEKİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, YERLİ MALI HAFTASI KAPSAMINDA KENTİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TANITTILAR.

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDEKİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, YERLİ MALI HAFTASI KAPSAMINDA KENTİN KÜLTÜREL...

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Başkan Ercan, Otizmli Bireylerle Yerli Malı Haftası'nda Aşure Yaptı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi