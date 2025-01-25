Yerli Malı Tebliği'nde Yeni Düzenlemeler: Yazılım Ürünleri Artık Kapsamda

Yerli Malı Tebliği'nde Önemli Değişiklikler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni "Yerli Malı Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle, yazılım ürünleri de yerli malı kapsamında değerlendirilecek. Ürünlerin yerli malı sayılabilmesi için gereken şartlar ise katı bir şekilde belirlendi.

Yazılım Ürünleri için Yerli Malı Şartları

Yeni tebliğe göre, yazılım ürünlerinin yerli malı kabul edilebilmesi için yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekecek. Ayrıca, bu ürünler için Bakanlık tarafından verilmiş bir Teknolojik Ürün Belgesi'ne sahip olunması şartı da aranmaktadır.

Girdi Ürünleri ve Yerli Malı Başvuruları

Sanayi ürünlerini oluşturan girdiler için zorunlu yerli girdi listesine uyulması gerekecek. Eğer girdiyi başvuru sahibi üretici temin ederse, yerli malı belgesi aranmamakta ancak en az yüzde 51 yerli katkı oranı olması şartı aranacaktır. Diğer üreticilerden temin edilen girdiler için ise yerli malı belgesinin bulunması zorunlu.

Tarım Ürünleri İçin Düzenlemeler

Gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri için de yeni şartlar getirilmiş durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belgelendirilen üreticilerce üretilen ürünler artık yerli malı sayılacak. Hayvansal ürünlerin de Türkiye'de doğan veya yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilmesi gerekiyor.

Yerli Malı Belgesi Sınıflandırması

Tebliğ ile yerli katkı oranı'nın hesaplanma yöntemi de belirlenmiştir. Yerli malı belgesi sınıfları şu şekilde olacak:

A Sınıfı: %91-100

B Sınıfı: %81-90

C Sınıfı: %71-80

D Sınıfı: %61-70

E Sınıfı: %51-60

Başvuru Süreci

Üreticiler, yerli malı belgesi almak için yerli katkı oranı hesap cetvelini düzenlemeli ve bu cetvelin mali uzman tarafından onaylanmasını sağlamalıdır. Başvurular, ilgili oda veya borsa, TOBB veya TESK tarafından kurulan çevrim içi sistem üzerinden yapılabilecektir. Tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2026 tarihine kadar eski belgeler geçerliliğini koruyacaktır.

Geçerlilik Süresi ve Eski Tebliğin Kaldırılması

Yeni düzenleme ile birlikte, 13 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan eski Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) yürürlükten kaldırılmıştır.