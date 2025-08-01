Yerli Motorlarla Türk Savunma Sanayisine Güç Katılıyor

Roketsan ile Kale Jet Motorları arasında imzalanan Seyir Füzeleri Seri Üretim Motor Tedariki Sözleşmesi, Türk savunma sanayisinin bağımsızlığını artırmak adına kritik bir adım oldu. Bu anlaşma, yerli motor ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstleniyor.

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığı en aza indirme hedefinin önemli zorluklarından biri olan motor geliştirme alanında, yüksek adetli yerli motor tedariki için seyir füzelerine yönelik yeni bir dönem başlatıldı. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında imzalanan bu sözleşme, Türkiye'nin savunma sanayisinde motor geliştirme çalışmalarını bir üst aşamaya taşıyacak.

Sözleşme, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Jet Motorları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay tarafından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla imzalandı. Bu iş birliği ile Roketsan'ın ürettiği seyir füzeleri için kritik öneme sahip motorların, Kale Jet Motorları tarafından yerli imkanlarla yüksek miktarda üretilmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede; ATMACA Füzesi için KTJ-3200A, SOM Füzesi için KTJ-3200S, KARA ATMACA Füzesi için KTJ-3700 ve ÇAKIR Füzesi için KTJ-1750 turbojet motorları tedarik edilecek. Düşük yakıt tüketimi ve yüksek itki gücü ile sınıfında öne çıkan motorlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerini güçlendirecek.

Özellikle KTJ-3700, sınıfında en düşük çapta en yüksek itkiyi üreten turbojet motoru olarak dikkat çekmektedir.

Kale Jet Motorları, geliştirdiği KTJ-3200 modeli ile Türkiye’nin ihraç edilen ilk turbojet motoru unvanını elde etti. Ayrıca, kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri için Brezilya tarafından geliştirilen MANSUP-ER Gemisavar Füzesi’nde KTJ-3200 motorunun kullanımı için bir sözleşme imzalanmıştı. Bu gelişme, Türk savunma sanayisinin küresel pazardaki rekabet gücünü artırıyor.

Kale Jet Motorları, KTJ serisi turbojet motorlar için oluşturduğu üretim altyapısıyla sektördeki diğer firmalarla boy ölçüşecek bir üretim kapasitesine ulaşmayı başardı. KTJ serisi motorlar, seyir füzelerine yönelik yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve kompakt tasarım özellikleri ile öne çıkmakta.

Roketsan ile Kale Jet Motorları arasında imzalanan Seyir Füzeleri Seri Üretim Motor Tedariki Sözleşmesi, yerli motor ihtiyacının karşılanmasında yeni bir dönemin kapısını açtı. Seyir füzelerine yönelik motorların yüksek adetli seri üretimi kapsamında ATMACA Füzesi için KTJ-3200A, SOM Füzesi için KTJ-3200S, KARA ATMACA Füzesi için KTJ-3700 ve ÇAKIR Füzesi için KTJ-1750 turbojet füze motorları tedarik edilecek.

Roketsan ile Kale Jet Motorları arasında imzalanan Seyir Füzeleri Seri Üretim Motor Tedariki Sözleşmesi, yerli motor ihtiyacının karşılanmasında yeni bir dönemin kapısını açtı. Seyir füzelerine yönelik motorların yüksek adetli seri üretimi kapsamında ATMACA Füzesi için KTJ-3200A, SOM Füzesi için KTJ-3200S, KARA ATMACA Füzesi için KTJ-3700 ve ÇAKIR Füzesi için KTJ-1750 turbojet füze motorları tedarik edilecek.