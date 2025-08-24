DOLAR
Yerlikaya: Balıkesir Sındırgı'da 4,8 Büyüklüğünde Deprem, AFAD Sahada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD ve kurum ekiplerinin derhal saha taramalarına başladığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

AFAD ve ilgili kurum ekipleri sahada

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, "Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

