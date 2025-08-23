DOLAR
Yerlikaya'dan Denizli'de Şehit Polis Ahmet Doğan'ın Ailesine Ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de şehit özel harekat polisi Ahmet Doğan'ın Denizli'deki ailesini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu iletti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:36
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de şehit düşen özel harekât polisi Ahmet Doğan'ın Denizli'deki ailesini ziyaret etti.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyarete ilişkin bilgi verdi ve aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu takdim ettiklerini belirtti.

Ziyarete dair paylaşımında Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

'Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa, ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.'

Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak. Şehidimizin makamı ali olsun.

