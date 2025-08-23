Yerlikaya'dan Denizli'de Şehit Polis Ahmet Doğan'ın Ailesine Ziyaret

Yerlikaya'dan Denizli'de şehit polis Doğan'ın ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu takdim etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de şehit düşen özel harekât polisi Ahmet Doğan'ın Denizli'deki ailesini ziyaret etti.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyarete ilişkin bilgi verdi ve aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu takdim ettiklerini belirtti.

Ziyarete dair paylaşımında Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

'Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa, ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.'

Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak. Şehidimizin makamı ali olsun.