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Yerlikaya: “Mahzen 19” operasyonunda 13 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşının Barış Boyun’un olduğu bilinen suç örgütüne yönelik yapılmış olan operasyonda, 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:12
Yerlikaya: “Mahzen 19” operasyonunda 13 gözaltı

Elebaşının Barış Boyun olduğu bilinen organize suç örgütüne karşı  yapılan operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ Çorlu’da gerçekleştirilen “Mahzen-19” isimli operasyonda çok sayıda silah da ele geçirildi. Elebaşı Boyun’un ise yurt dışında firari olduğu biliniyor.

Operasyonda gözaltına alınan 13 kişinin yanı sıra 3 adet el bombası,1 adet lav silahı, 1 adet AK-47, 1 pompalı tüfek ve 2 tabanca gibi çok sayıda silaha da el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair bu bilgileri, kendi sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştı.

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