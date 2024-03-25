Yerlikaya: “Mahzen 19” operasyonunda 13 gözaltı

Elebaşının Barış Boyun olduğu bilinen organize suç örgütüne karşı yapılan operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ Çorlu’da gerçekleştirilen “Mahzen-19” isimli operasyonda çok sayıda silah da ele geçirildi. Elebaşı Boyun’un ise yurt dışında firari olduğu biliniyor.

Operasyonda gözaltına alınan 13 kişinin yanı sıra 3 adet el bombası,1 adet lav silahı, 1 adet AK-47, 1 pompalı tüfek ve 2 tabanca gibi çok sayıda silaha da el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair bu bilgileri, kendi sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştı.