Yerlikaya: “Mahzen-20 operasyonu ile bir suç örgütü daha çökertildi”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir suç örgütünün daha çökertildiğini duyurdu. Tunceli’de düzenlenen “Mahzen-20” operasyonları ile Serdar Alp isimli şahsın elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi. Örgüt üyesi söylenen 12 kişi ise yakalandı.

İncelemeler sonucunda örgüt üyelerinin; suç işlemek için örgüt kurma, uyuşturucu imal etme ve ticareti, kasten yaralama, nitelikli yağma, tehdit, belgede sahtecilik, tefecilik, mala zarar verme gibi pek çok suç işlediği de tespit edildi. Gözaltına alınan 12 kişi arasında, örgütün elebaşı olarak bilinen Serdar Alp de yer alıyor.