Yerlikaya: 'Sizler Türkiye Yüzyılı'nın Muhtarlarısınız' — Diyarbakır Muhtarlar Günü

Yerlikaya: "Sizler, Türkiye Yüzyılı'nın muhtarlarısınız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen "Muhtarlar Günü Buluşması"nda muhtarlığın yerel demokrasi için taşıdığı önemi vurguladı. Merkez Bağlar ilçesindeki törene katılan Yerlikaya, muhtarları "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun omurgası olarak nitelendirdi.

Muhtarlığın tarihsel önemi ve Cumhurbaşkanı vurgusu

Yerlikaya, muhtarlığın 196 yıllık geçmişine işaret ederek bu kurumun devlet ile millet arasındaki güvenli köprü olduğunu söyledi. Bakan, muhtarların hak ettiği itibarı görmesi için yapılan düzenlemelere dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir." sözünü aktardı.

MUBİS ile şeffaflık ve hız sağlandı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Muhtarlar Daire Başkanlığı ve 2015'te hayata geçirilen Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) aracılığıyla taleplerin elektronik ortamda alındığını belirten Yerlikaya, "Bugüne kadar MUBİS'e 236 bin 470 başvuru oldu" dedi. Taleplerin dağılımında yüzde 33'ün altyapı, yüzde 27'sinin tarım-hayvancılık-orman-çevre ve şehircilik, yüzde 10'unun enerji, internet ve iletişim konularında olduğunu aktardı.

Bakan, MUBİS sayesinde taleplerin izlenebilir, raporlanabilir ve ölçülebilir hâle geldiğini; bunun devlet ile mahalle arasındaki mesafeyi kısalttığını, güven ve iletişimi güçlendirdiğini vurguladı.

Muhtarlara yönelik destekler ve yetkinlik artışı

Yerlikaya, muhtarların özlük haklarından hizmet binalarına, araç-gereç altyapısından güvenlik ihtiyaçlarına kadar her alanda desteklendiğini söyledi. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile başlatılan Muhtar Akademisi kapsamında hukuk, afet yönetimi, iletişim ve psikoloji gibi alanlarda eğitimler verildiğini ve "muhtar evleri" ile temsil kabiliyetinin güçlendirildiğini aktardı.

Türkiye Yüzyılı ve terörle mücadele vurgusu

19 Ekim Muhtarlar Günü'nün kuruma verilen değerin göstergesi olduğunu belirten Yerlikaya, "Sizler, Türkiye Yüzyılı'nın muhtarlarısınız. Türkiye Yüzyılı, kapısı, gönlü, ufku açık bir devlet tasavvurudur" sözleriyle muhtarların rolünü özetledi. Hedefin Terörsüz Türkiye olduğunu, artık bu topraklarda sözün konuşacağını ve nefret yerine muhabbetin yükseleceğini ifade etti.

Yerlikaya, ülkenin birliğine dikkat çekerek Ahmed Arif ve merhum Sezai Karakoç'tan alıntılar yaptı; Diyarbakır surlarından, Cudi, Gabar ve Cilo gibi coğrafi simgelerden örnek vererek bölgedeki olumlu gelişmelere işaret etti.

Muhtarlardan beklentiler

Bakan, muhtarlara toplumdaki sorumluluklarına vurgu yaparak şu çağrıda bulundu: "Mahallenin sesini daha gür taşıyın, kardeşliği daha çok anlatın, fitneye herkesten önce siz set çekin, gençlerimize daha çok dokunun." Yerlikaya, muhtarların güçlü olmasının mahalleyi, milletin ve dolayısıyla Türkiye'nin güçlenmesini sağlayacağını söyledi.

Konuşmasını "Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak için gece gündüz demeden... çalışıyoruz" ifadeleriyle sürdüren Yerlikaya, "675 bin kahraman personelimizle organize suç örgütlerine aman vermiyoruz" diyerek güvenlik ve adli mücadelede muhtarların stratejik ortak olduğunu vurguladı.

Programa katılanlar

Programa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ile çok sayıda muhtar katıldı.

Yerlikaya'nın selamı: "Edirne'den Kars'a, Konya'dan Diyarbakır'a, Rize'den Mersin'e, Hakkari'den İzmir'e ülkemizin dört bir yanında görev yapan 50 bin 429 muhtarımıza selam olsun."

