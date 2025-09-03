Yeşilay Çorum Şubesi'nden Mevlit Kandili Ziyareti: Mevsimlik Tarım İşçilerine Tebrik

Yeşilay Çorum Şubesi'nden Mevsimlik Tarım İşçilerine Mevlit Kandili Ziyareti

Ziyarette tebrik ve etkinlikler yapıldı

Yeşilay Çorum Şubesi, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilay görevlileri ziyaret ettikleri mevsimlik tarım işçilerinin Mevlit Kandili'ni tebrik etti.

Ziyarette ayrıca, tarım işçilerinin çocuklarıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

