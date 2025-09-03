DOLAR
Yeşilay Çorum Şubesi'nden Mevlit Kandili Ziyareti: Mevsimlik Tarım İşçilerine Tebrik

Yeşilay Çorum Şubesi, Mevlit Kandili'nde kentteki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret edip kandillerini tebrik etti; çocuklarla etkinlikler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 20:57
Yeşilay Çorum Şubesi, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilay görevlileri ziyaret ettikleri mevsimlik tarım işçilerinin Mevlit Kandili'ni tebrik etti.

Ziyarette ayrıca, tarım işçilerinin çocuklarıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yeşilay Çorum Şubesi, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Ziyarette tarım işçilerinin çocuklarıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

