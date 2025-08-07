Yeşilay'dan Çarpıcı Rapor: Bağımlılık Ekonomisi

Yeşilay, 'Bağımlılık Ekonomisi' Raporunu Açıkladı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, "Bağımlılık Ekonomisi: Türkiye'de Sigara, Alkol, Şans Oyunları ve Uyuşturucu Bağımlılıığının Ekonomik Maliyeti" başlıklı araştırma raporunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantı, Yeşilay'ın genel merkezi olan Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Bağımlılığın Toplumsal Etkileri Vurgulandı

Toplantıda Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla ilgili yürütülen çalışmaları yalnızca bireysel bir sorun olarak değerlendirmediklerini belirtti. Dinç, "Bağımlı insanlar sadece kendilerine değil, aynı zamanda yakın çevrelerine ve topluma da zararlı sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Bağımlılığın geniş bir perspektiften ele alınması gerektiğini vurgulayan Dinç, "Bağımlılık, insan hakları, toplumsal sorumluluklar, ekonomik etkiler ve çevresel zararlar gibi birçok açıdan düşünülmelidir" şeklinde konuştu.

Yeşilay'ın Önleme Çalışmaları ve Eğitim Programları

Yeşilay, bağımlılık probleminin önlenmesi amacıyla Türkiye genelinde 120 şubesi aracılığıyla eğitim ve bilgilendirme programları düzenlemektedir. Dinç, geçen yıl yapılan önleme çalışmalarının 20 binin üzerinde kişiyi kapsadığını ifade ederek, okullardaki eğitim programlarına her yıl 10 milyon öğrenci ve 2 milyon aile katıldığını söyledi.

Bağımlılığın Ekonomik Maliyetleri

Toplantıda Yeşilay Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyithan Ahmet Ateş de önemli açıklamalar yaptı. Ateş, bağımlılığın uzun yıllar sağlık çerçevesinde ele alındığını ancak bunun ekonomik boyutunun da incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yıllık toplamda bağımlılığın Türkiye ekonomisine getirdiği doğrudan maliyetin 78 milyar dolar olduğu ifade edildi. Bu maliyet, dört ana bağımlılık türünden kaynaklanıyor: sigara, uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılıkları. Sigaranın yıllık maliyeti 24 milyar dolar, alkolün 9 milyar dolar, uyuşturucunun 5 milyar dolar ve kumarın maliyeti ise 40 milyar dolar olarak tespit edildi.

Kumar bağımlılığının yaygınlaşmasının arkasında sanal kumar platformlarının etkisi olduğunu belirten Ateş, son 20 yılda Türkiye'de sigara satış hacminin 108 milyar paketten 150 milyar pakete ulaştığını açıkladı. Ayrıca, doğaya atılan sigara izmaritlerinin yıllık 5 bin çöp kamyonu hacminde zarar oluşturduğuna dikkat çekti.

Alkol Bağımlılığının Ekonomik Etkileri

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Hayri Nuroğlu, alkol bağımlılığının da ciddi ekonomik sonuçları olduğunu ifade etti. Türkiye'de yıllık 1,3 milyar litre alkol tüketildiği ve bunun maddi karşılığının 5,5 milyar dolar olduğunu kaydetti. Trafik kazalarının %22'sinin alkol sebebiyle gerçekleştiğini belirten Nuroğlu, bu kazaların maliyetinin ise yaklaşık 15 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin "Bağımlılık Ekonomisi: Türkiye'de Sigara, Alkol, Şans Oyunları ve Uyuşturucu Bağımlılığının Ekonomik Maliyeti" başlıklı araştırma raporu, düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç (ortada), Yeşilay Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyithan Ahmet Ateş (sağda) ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Hayri Nuroğlu (solda) katıldı.

