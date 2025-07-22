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Yeşilay'dan Sarımsak Tarlasında Çalışan Kadınlara Destek Ziyareti

Yeşilay Kastamonu Şubesi, Taşköprü'de sarımsak hasadı yapan kadınları ziyaret ederek bağımlılıkla mücadelede kadınların önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 12:07
Yeşilay'dan Sarımsak Tarlasında Çalışan Kadınlara Destek Ziyareti

Yeşilay Üyeleri Kadınlarla Buluştu

Yeşilay Kastamonu Şubesi üyeleri, Taşköprü ilçesindeki sarımsak hasadı sırasında emek veren kadınları ziyaret etti. Karşı köyünde gerçekleşen buluşmada, Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut, kadınların çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Yeşilay'ın projeleri üzerine sohbet etti.

Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımsızlık seferberliğini tüm Türkiye'de hayata geçirdiklerini belirtti. "Annelerimizin ve emekçi kadınlarımızın rolünün çok büyük olduğunu düşünerek, sarımsak tarlasında çalışan kadınlarımızı ziyaret etmeyi düşündük. Kendilerine broşürler ve yeşil yazmalar getirdik; bu, onlara bir hatıra olması açısından önemliydi," dedi.

Kadınların Mücadeledeki Rolü

Bağımlılıkla mücadelede kadınların kritik bir rol oynadığını vurgulayan Durgut, "Bağımsızlık seferberliğimizde kadınlarımızın daha etkin rol aldığını ve bu mücadelede bizlere destek sunduklarını biliyoruz. Bu bağlamda, emekçi kadınlarımızla başlangıç yapmak bizim için anlamlıydı. Onların açtığı kapılarda gösterilen hoşgörü bizlere umut verdi," ifadelerini kullandı.

Durgut, kadınları Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)'ne davet ettiklerini, burada da bilgilendirmelere devam edeceklerini kaydetti.

Yeşilay Kastamonu Şubesi üyeleri, Taşköprü ilçesinde sarımsak hasadı yapan kadınları ziyaret etti....

Yeşilay Kastamonu Şubesi üyeleri, Taşköprü ilçesinde sarımsak hasadı yapan kadınları ziyaret etti. İlçeye bağlı Karşı köyünde Taşköprü sarımsağının hasadını yapan kadınlarla bir araya gelen Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut, Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeşilay Kastamonu Şubesi üyeleri, Taşköprü ilçesinde sarımsak hasadı yapan kadınları ziyaret etti....

Yeşilay Kastamonu Şubesi üyeleri, Taşköprü ilçesinde sarımsak hasadı yapan kadınları ziyaret etti. İlçeye bağlı Karşı köyünde Taşköprü sarımsağının hasadını yapan kadınlarla bir araya gelen Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut, Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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