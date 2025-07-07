Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Denizli'de Bağımlılıkla Mücadeleye Dikkat Çekti

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Bağımlılıkla Mücadeleyi Vurguladı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıklarla mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" açılışında konuştu. Dinç, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini aktardı.

Bağımlılıkla Mücadelenin Kahramanlığı

Konuşmasında, bağımlı olan bir insanın yaşadığı zorluklara değinen Dinç, "Bağımlılıkla alakalı bir insanın elinden tutabilmek, onun bağımlılıktan kurtulmasına yardımcı olabilmek ama çok daha önemlisi o insanın bağımlı olmasına mani olmak çok büyük bir kahramanlıktır." dedi.

Bağımlılığın Yıkıcı Etkileri

Dinç, bir bireyin maddeye ya da davranışa bağımlı hale gelmesinin, yaşayabileceği en büyük felaketlerden biri olduğunu belirtti. "Bağımlı olan insan, düşmanını içine yerleştirmiştir. O düşman, bedenine, ruhuna zarar verir. Beynine, kalbine, ilişkilerine, işlerine ve hayatına zarar verir," şeklinde konuştu.

Yeşilay'ın Türkiye Genelindeki Faaliyetleri

Yeşilay'ın ülke genelindeki yapısını anlatan Dinç, 120 şubeyle tüm Türkiye'de aktif olduklarını vurguladı. "Nereye gitseniz, sizinle beraber ortak çalışma yapacak bir şubemiz var. Önleme temelli her çalışmayı birlikte planlayabiliriz," şeklinde ifade etti.

Geleceğe Umutla Bakmak

Yeşilay olarak insanlara hizmet etmekten gurur duyduklarını belirten Dinç, sağlanan bu hizmetlerin hem Yeşilay'ın hem de ülkenin tarihine geçeceğine dair umutlu olduklarını dile getirdi. "Bugün burada geleceğe dönük memleketin yüzü akı insanlar çalışma yapacak diye umut ediyoruz," diye ekledi.

Yeşilay ile Diyanet İşleri Başkanlığının işbirliğinde Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde, "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" düzenlendi. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

Yeşilay ile Diyanet İşleri Başkanlığının işbirliğinde Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde, "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" düzenlendi. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.