Yeşilay'ın Bağımsızlık Liderleri Kampı İstanbul'da Gerçekleşti

Yeşilay'ın Bağımsızlık Liderleri Kampı

Yeşilay, İstanbul'da düzenlediği Bağımsızlık Liderleri Kampı'nda, İçişleri Bakanlığı ile başlayacak olan 'Bağımsızlık Seferberliği' için izlenecek stratejileri masaya yatırdı. Programa, 120 şube başkanının katılımı ile önemli bir altyapı oluşturuldu.

Eğitim ve Strateji Paylaşımları

Yeşilay Eğitim Birimi Direktörlüğü tarafından verilen eğitimlerde, bağımlılıkla etkin mücadelede gerekli kurumsal iletişim, kaynak geliştirme stratejileri, etkili iletişim teknikleri ve beden dili gibi başlıklar üzerinde duruldu. Şube başkanlarına, bağımlılık seferberliğinin yol haritası ve stratejik planları aktarıldı.

Başkanların Rolü Önemli

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelenin başarısının güçlü bir ekip çalışmasına bağlı olduğunu vurgulayarak, "Bu sorunun üstesinden gelmek için güçlü bir ekip çalışmasına ihtiyacımız var. Şube başkanlarımız sahada en önemli temsilcilerimiz. Onların bilgi ve donanımı, mücadelemizin başarısı için kritik önem taşıyor," ifadelerini kullandı.

Seferberlik Ruhu

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, kampın ilk gününde bağımsızlık mücadelesinde seferberlik ruhunu anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Ceylan, seferberlik kampanyası konusundaki katılımcılara verdiği bilgilerin yanı sıra, bu mücadelenin önemine değindi.

Odaklanma için Birebir Görüşmeler

Kamp dahilinde, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) işleyişi hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Bu görüşmelerle, şube başkanlarının sürece daha iyi odaklanmaları ve bağımlılıkla mücadelede etkin bir zemine kavuşmaları hedeflendi.